安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



年後恢復正常生活的這周，牡羊座種種懶散症頭也一一浮現，單身者雖然有桃花運，但可能因為忙碌忽略了這些機會；戀愛中的牡羊也可能因工作壓力導致與伴侶之間的溝通少了些。好在水星移轉下此時與朋友間能有良好的互動，老朋友會給你帶來一些慰藉，幫助你釐清思緒，透過大家的鼓舞，能為你低落的生活情緒帶來一些突破。

金牛 4.21～5.20



金牛座耳朵硬、脾氣更硬的特質在本周特別明顯，在感情上只要有你堅持的事，就算情人怎麼軟硬兼施都未必能說動你，得注意感情、人際上與人擦槍走火，發生小爭執，如果想要與人和諧共處，就要改改自己的牛脾氣。此外過年時的怠惰似乎「反芻」回來，近期疲累指數特別高，適時休息放鬆一下，才不會覺得壓力山大喔。

雙子 5.21～6.20



雖然農曆連假早就結束，但雙子的一顆玩心卻似乎一直沒收回來，這周特別容易沉迷在各種好玩的事情裡，工作上容易發生小差錯，得特別當心。所幸人際上能因嗜好開展出關係，與同好結緣，單身者出現自己默默心儀的對象，不過緣分還需要時間堆疊；至於戀愛進行中的雙子，建議你感情是需要經營的，可別為了興趣冷落了情人。

巨蟹 6.21～7.21



本周巨蟹座得小心拿捏與人之間的溝通互動，避免無心的言語造成傷人的誤會，水星移出之後，不論人際還是工作場合，巨蟹都需要更加謹言慎行，有的時候話少一點可以避掉很多麻煩。此時桃花運還算不錯，但旁觀者清，在感情舉棋不定時不妨多聽朋友的意見，到底是意亂情迷還是遇見真愛，有時旁人看得比你還清楚明白。

獅子 7.22～8.22



獅子座這周整體運勢尚稱平穩，就算臨時出點小問題也能在你的控制下妥妥解決，一切進展都能有驚無險。此時的你有機會在公共場合展現自己獨特的才華，有幸運好事上門，也能以共同的興趣嗜好結交知音，拓展新的人際圈。此時單身者感情上避免衝動戀愛，多方面觀察才能更保護自己。

處女 8.23～9.22



處女座運勢好壞參半，生活上忙碌奔波難免，但是憑著自己努力爭取來的成就感是千金萬金都換不來的，所以即便有點疲累，處女座也非常自得其樂。只是感情上可不是一分耕耘就有一分收穫，單身者感情上總是棋差一著，再急也沒用，不如慢慢來比較快，戀愛中的處女座，雖然情感穩定，但需更多關心伴侶的需求，避免感情進入冷淡期。

天秤 9.23～10.22



天秤這周運勢先放後收，愈到周末似乎愈收斂低調，生活上更像是洩了氣的氣球般，有種欲振乏力之感。最近的你對於愛情的興趣也不太大，幾乎把注意力都投注在自己及家人身上，感情呈現原地踏步狀態。單身者的桃花運較弱，可能會錯失一些愛情機會。至於戀愛中的天秤，近期需要花點時間處理與伴侶的關係，避免情感疏遠。

天蠍 10.23～11.22



多了水星感情宮位的促成，天蠍座知性又些許神秘的氣質，能讓你在這周成為感情中的寵兒，輕易贏得別人的好印象，人際圈中顯得意氣風發。這段時間單身蠍桃花不少，工作或社團中有機會遇見深得你心的對象，只是需要多一點時間或是機緣去好好醞釀，如果想要在情人節前速速脫單，就得花些心思在這一塊，別只知道忙碌工作囉！

射手 11.23～12.21



雖然不是故意想要多引人注目，但射手直來直往不假修飾的習慣，總往往在不經間成為別人注目的對象，或是八卦焦點。這周在水星移位的影響下，與同輩之間的互動時好時壞，得避免心直口快講出傷人的話，人際關係打折扣；感情上也需要少說多做，避免只是出一張嘴，任何浪漫都要付諸行動才會更討情人歡心。

摩羯 12.22～1.19



摩羯這周慢慢找回屬於原本的步調，不論工作或是生活大小事的應對，都能展現親和又不失禮的態度，人際間的好感度破表，此時的你也別放過金星四宮的機會，想脫單的人可多多參與許多親朋好的聚會，跳脫個人舒適圈，往人多熱鬧的場合遊走，就能大大拓展自己的生活領域，只不過要特別注意金錢支出，當心娛樂費用破表。

水瓶 1.20～2.18



太陽守護水瓶本命宮位走入了尾聲，水瓶得好好把握這最後一周的黃金時刻，在太陽的引導下，這周的你思考上不僅務實理性，更懂得評估局勢，能在生活或工作上展現特長。此時與朋友之間互動氣氛熱絡，不僅能適時轉換心情，對於單身者來說甚至能獲得牽線遇見緣分，至於戀愛中的水瓶感情甜美，可望共度美好情人節。

雙魚 2.19～3.20



本周雙魚座雖然各方面的表現不算太過顯眼，不過也足以幸運幸福到有感覺。連續假期你的玩樂點子想法愈能放鬆緊繃已久的身心，才剛過完年假，又忍不住開始期盼下一個假期的出遊行程。近期有機會與情人關係更進階。另外這周起，魚兒也適合規劃並開展新的生活計畫，不管是大大小小的改善都將讓你對自己更加有信心，也更能從中讓信念更為壯大。

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