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《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿　與宋慧喬親密擁抱超有愛

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與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍。（圖／林智妍IG）

圖文／CTWANT

Netflix韓劇《黑暗榮耀》不只讓宋慧喬再創演藝新巔峰，也捧紅同劇演員林智妍、李到晛等人，而飾演惡女「朴涎鎮」的林智妍先前更在社群曬出與宋慧喬”親密擁抱”合照，兩人的好感情讓網友們都超羨慕，紛紛表示：「真的很愛這組合」、「獨一無二的友誼後台令人驚嘆」。

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍與宋慧喬兩人的好感情讓網友們都超羨慕。（圖／林智妍IG）

而林智妍近期作品《玉氏夫人傳》，演技實力也大獲好評，古裝扮相可愛討喜的她，還有出了名的好衣Q，私下的她穿著十分吸睛，也很有特色，這次就一起來林智妍的私服穿搭秘訣！

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍近期作品《玉氏夫人傳》，演技實力也大獲好評。（圖／林智妍IG）

林智妍穿搭：淺色西裝套裝＋深V西裝背心

不只會穿搭，林智妍的好身材也是有目共睹，以淺灰色西裝套裝搭配超深V西裝背心，露出迷人性感胸腺，除了有層次感外，整體造型又酷又性感的實在美翻天！

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍穿深V西裝背心太性感。（圖／林智妍IG）

林智妍穿搭：黑色透膚上衣＋短裙

想要把黑色穿出性感迷人，那林智妍這套風格技巧要學起來。百搭不出錯的黑色系，是衣櫃必備單品，選擇透膚式上衣，若隱若現就是穿搭高段班展現性感的小秘訣。林智妍以可愛的齊瀏海搭配短裙，打造甜美可人風格！

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍這套透膚上衣搭配短裙可以學起來。（圖／林智妍IG）

林智妍穿搭：牛仔連身褲＋粉嫩毛衣

牛仔系列一直都是永不退流行的經典單品，林智妍當然也是愛好者。這套以無袖牛仔連身褲內搭粉嫩毛衣，看起來超減齡，還很顯青春俏皮。而鞋款則挑選狂野的西部長靴，平衡整體的甜膩感，帶出俐落帥氣型格，打造可鹽可甜的氣質。

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲林智妍也愛牛仔單品。（圖／林智妍IG）

林智妍穿搭：摩卡慕斯毛絨外套＋黑色短裙

2025年Pantone色「摩卡慕斯（Mocha Mousse）」穿搭，林智妍也來示範！保暖又具份量感的毛絨外套，加入摩卡慕斯色系，優雅氣質滿滿，再搭配短裙大秀美腿線條，讓林智妍風格可愛又迷人，非常討喜又保暖的造型。

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▲林智妍機場穿搭示範摩卡慕斯色穿搭。（圖／林智妍IG）

林智妍穿搭：西裝外套＋牛仔褲

想要穿出正式又不失高級感，林智妍以黑色西裝外套加入白色上衣，讓整體風格不會過於嚴肅，反而更吸睛，搭配休閒感的牛仔褲，就是隨性又時髦的通勤穿搭！

與宋慧喬親密擁抱超有愛！《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿、深V馬甲太性感

▲西裝外套＋牛仔褲隨性又時髦。（圖／林智妍IG）

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關鍵字：

周刊王, 玉氏夫人傳, 林智妍, 穿搭

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