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「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀　「20-20-20」法則趕快學起來

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▲▼「5個護眼小習慣」幫助減緩不適 。（圖／Unsplash）

▲眼睛是靈魂之窗更應好好愛護。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人長時間使用手機、電腦，加上用眼過度，容易導致眼睛疲勞、乾澀，甚至影響視力。因此，養成良好的護眼習慣非常重要。以下是一些簡單的護眼小習慣，幫助減少眼睛的不適與疲勞。

#遵守「20-20-20」法則

長時間盯著螢幕容易造成視力疲勞，每隔 20 分鐘，讓眼睛望向 20 英尺（約 6 公尺） 遠的地方，並持續 20 秒。這個方法可以幫助眼睛放鬆，減少眼壓，降低近視風險。

#有意識多眨眼

盯著螢幕時，我們的眨眼次數會減少，導致眼睛乾澀。因此，要有意識地多眨眼，保持眼睛濕潤。每天晚上可以用 熱毛巾敷眼 5-10 分鐘，促進血液循環，緩解眼部疲勞。

▲▼「5個護眼小習慣」幫助減緩不適 。（圖／Unsplash）

#調整螢幕亮度與距離

螢幕亮度應與環境光線相匹配，避免過亮或過暗，造成眼睛過度調節。螢幕與眼睛的距離應保持在 50-70 公分，並讓螢幕上緣與視線平行或略低，減少對眼睛的壓力。

#均衡飲食，補充護眼營養

眼睛健康與飲食息息相關，多攝取 維生素A、C、E、葉黃素、Omega-3 脂肪酸 等護眼營養素。像是胡蘿蔔、地瓜、藍莓、奇異果、深綠色蔬菜、魚類和堅果都是好選擇。

#充足睡眠，避免過度熬夜

睡眠不足會影響眼睛修復，導致黑眼圈、眼睛乾澀等問題。每天應確保 6-8 小時的優質睡眠，讓眼睛得到充分休息。

關鍵字：

眼睛, 護眼, 健康, 疲勞, 營養

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