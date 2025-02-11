星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

▲星巴克宣布調漲5至10元。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣星巴克今（2／11）凌晨宣布2／12起正式調漲旗下商品售價，現煮義式與每日精選系列調漲5元，茶系列跟星冰樂系列漲價10元。預計約有超過40款飲品漲價5至10元，熱門飲品包含美式咖啡、那堤和焦糖瑪奇朵等，以及冷萃系列甚至連熱可可都有，幾乎是常備品項全漲了。

星巴克在今凌晨0時，無預警在官方網站公告，將從2／12調整價格，表示將有「部份產品微幅調漲」，為避免消費者反彈，也同時在公告說明以往內用續杯的7折優惠，也同時將調整成「5折優惠」。





今星巴克回應，「漲價品項為現煮義式與每日精選系列調整5元，茶系列跟星冰樂系列調整10元」，現煮義式含美式咖啡、那堤和焦糖瑪奇朵等，而每日精選含冷萃、氮氣冷萃等。而星冰樂系列全部調漲10元，茶系列包括茶項目之外，也包括星沁爽、熱巧克力等品項也全部調漲10元，等同所有品項全部漲價。



此外，2／12起也調整起司牛肉可頌和起司里肌可頌售價，起司牛肉可頌調漲5元，起司里肌可頌調降5元，目前其他糕點麵包售價未受影響。



星巴克在聲明中表示，原物料受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，自2／12起部分商品微幅調價，並從同天起，內用續杯全飲品優惠調整至5折，比以前內用續杯的7折價更優惠。

而近期星巴克才宣布，為迎接粉紅情人節，星巴克推出期間限定優惠，2／12至2／14每日上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上相同容量、冰熱、口味一致的飲品，其中一杯由星巴克免費招待。