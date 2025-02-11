周年慶由強轉弱？美妝調查：消費者漸漸不囤貨了

▲美妝調查指出，因促銷頻率過高，以往在周年慶囤貨的消費習慣已漸漸改變。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CMRI美妝行銷總研近日發布「2024年美妝產品年度報告」調查，顯示過往消費者習慣在周年慶、母親節等大型促銷活動時大肆採購，然而這種「囤貨」行為正在減少。電商促銷節日的崛起與開架藥妝店的便利性，讓消費者的購買習慣趨於分散，傳統周年慶的吸引力已經不如以往。

▲CMRI美妝行銷總研「2024年美妝產業年度報告」。（圖／業者提供）

調查指出，美妝消費者不再依賴傳統百貨周年慶，而是轉向更具即時性、選擇多元的購物模式，包括618年中慶、雙11、雙12等電商節日，以及全年無休的藥妝店優惠，讓消費者可隨時以優惠價格購買所需商品，降低了一次性囤貨的需求。而海外旅遊回溫，也讓日韓的開架藥妝成為消費者的熱門購物選擇。

調查中也顯示消費者對於臉部彩妝的需求明顯回升，特別是眼妝與唇彩產品，討論度與銷量均呈現增長趨勢。這與疫情期間長期配戴口罩，導致彩妝市場需求下滑的情況形成鮮明對比。隨著各大品牌陸續推出新產品，年底的萬聖節、耶誕節與跨年活動也推動了彩妝銷售，成為另一波消費熱潮。

社群平台的影響力持續增長。YouTube、小紅書等短影音平台，以及近期崛起的Threads，也讓美妝資訊的流通更加迅速，消費者購買決策受社群口碑影響的程度日益加深。

消費者對於產品成分的關注度提升，越來越多熱銷產品的名稱中直接標示關鍵成分，如維他命C、超A醇等，顯示消費者購買時更加關注成分功效，而非僅憑品牌知名度做決定。這也促使品牌在行銷時，需更強調產品配方與功效，以滿足消費者的理性購物需求。

調查單位CMRI美妝行銷總研其基本資訊使用@cosme網站大數據，本次調查報告由該網站63萬會員、145萬篇使用心得以及11萬件商品數進行統計。