fb ig video ETtoday search mobile

周年慶由強轉弱？美妝調查：消費者漸漸不囤貨了

>

▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

▲美妝調查指出，因促銷頻率過高，以往在周年慶囤貨的消費習慣已漸漸改變。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CMRI美妝行銷總研近日發布「2024年美妝產品年度報告」調查，顯示過往消費者習慣在周年慶、母親節等大型促銷活動時大肆採購，然而這種「囤貨」行為正在減少。電商促銷節日的崛起與開架藥妝店的便利性，讓消費者的購買習慣趨於分散，傳統周年慶的吸引力已經不如以往。

▲CMRI美妝行銷總研「2024年美妝產業年度報告」。（圖／業者提供）

▲CMRI美妝行銷總研「2024年美妝產業年度報告」。（圖／業者提供）

調查指出，美妝消費者不再依賴傳統百貨周年慶，而是轉向更具即時性、選擇多元的購物模式，包括618年中慶、雙11、雙12等電商節日，以及全年無休的藥妝店優惠，讓消費者可隨時以優惠價格購買所需商品，降低了一次性囤貨的需求。而海外旅遊回溫，也讓日韓的開架藥妝成為消費者的熱門購物選擇。

▲CMRI美妝行銷總研「2024年美妝產業年度報告」。（圖／業者提供）

調查中也顯示消費者對於臉部彩妝的需求明顯回升，特別是眼妝與唇彩產品，討論度與銷量均呈現增長趨勢。這與疫情期間長期配戴口罩，導致彩妝市場需求下滑的情況形成鮮明對比。隨著各大品牌陸續推出新產品，年底的萬聖節、耶誕節與跨年活動也推動了彩妝銷售，成為另一波消費熱潮。

社群平台的影響力持續增長。YouTube、小紅書等短影音平台，以及近期崛起的Threads，也讓美妝資訊的流通更加迅速，消費者購買決策受社群口碑影響的程度日益加深。

▲CMRI美妝行銷總研「2024年美妝產業年度報告」。（圖／業者提供）

消費者對於產品成分的關注度提升，越來越多熱銷產品的名稱中直接標示關鍵成分，如維他命C、超A醇等，顯示消費者購買時更加關注成分功效，而非僅憑品牌知名度做決定。這也促使品牌在行銷時，需更強調產品配方與功效，以滿足消費者的理性購物需求。

調查單位CMRI美妝行銷總研其基本資訊使用@cosme網站大數據，本次調查報告由該網站63萬會員、145萬篇使用心得以及11萬件商品數進行統計。

關鍵字：

美妝市場, 消費趨勢, 社群影響, 成分功效, 預測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

星巴克「草莓奶霜星冰樂」漸層美翻！2／12起連三天「大杯以上買一送一」 很聰明但脾氣差三大星座！TOP 1腦筋靈活卻個性超火爆 「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀　「20-20-20」法則趕快學起來 盤點每天吃早餐3大好處：有助精神飽滿、提升專注力 曖昧對象突然不讀不回訊息？「4大潛台詞」教你判斷對方真心話 韓韶禧一次背「三顆小CK」暗黑新造型辣又帥！女神同款千元入手 「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面