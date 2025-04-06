超簡單頭皮保養技巧！養髮關鍵在「逆梳」　輕鬆成為髮量富翁

文／美人圈

頭皮保養好，髮絲有光、髮根強韌立體，髮質絕佳！而頭皮保養的重要流程，不僅是使用頭皮精華，適度的「頭皮按摩」更是關鍵，只要有做對，不僅髮量多、臉還變緊！尤其現代生活速度快、壓力大，頭皮的筋膜又與肩頸連接，若能透過良好的居家頭皮按摩，壓力也會放鬆許多！一起來看如何透過簡單的技巧完成居家頭皮保養與按摩。

頭皮按摩的重要性

當頭皮血液循環不夠順暢，就無法良好的將養分帶到毛囊當中，毛囊養分不足變得萎縮，長出來的頭髮就容易失去光澤、毛躁、易斷甚至變細、稀疏。此外，頭頂與兩側沒有肌肉，血液循環就特別容易停滯，一旦繃得太緊，頭皮就會被拉扯，導致毛囊與毛囊間的距離增加，就容易看起來稀疏、有禿感。

▲良好的居家頭皮按摩很重要。（圖／IG@healingbird_official）

從中醫觀點來看：頭皮有筋膜，頭部筋膜與五官、肩頸有密不可分的關連，加上許多經絡會通過頭部，因此，當筋膜太過緊繃，血液循環受阻、肌肉運動不順暢、氣血不夠充足時，臉看起來就容易垮、鬆弛，反之，當頭皮放鬆有彈性、血液循環順暢，就能使養分與氧氣透過血液帶到細胞當中，不僅髮量豐盈，臉也會變得緊緻拉提、氣色佳有精神。

▲適度頭皮按摩能豐盈髮量、臉還變緊。（圖／IG@healingbird_official）

頭皮保養技巧1.「逆梳」更有感

除了需準備氣墊梳子外，梳頭方向也需改變！一般來說，普遍習慣由前往後梳，不妨改成「逆梳」，洗頭前，將全部頭髮翻到前面，從後腦勺往前梳，疏通頭皮更有感，持續梳50下，碰到髮絲打結處就輕柔梳開，減少拉扯斷髮。

▲逆梳讓疏通頭皮更有感。（圖／IG@healingbird_official）

頭皮保養技巧2.塗抹頭皮精華，Z字吸收

可以準備牛角梳，或直接用氣墊梳的木頭柄當工具！將頭皮精華均勻分區塗抹在整個頭皮後，分區將上層頭髮夾起，露出底層的髮根，接著用牛角梳或梳子木頭炳與頭皮呈90度，由下而上（右圖白色箭頭處），沿著髮縫Z字梳整至精華液吸收即可。力道不須大，類似指甲輕戳肌膚的大小即可，透過頭皮精華與倒梳，讓養分更能送進毛囊，促進血液循環，髮根更強壯立體。

▲透過頭皮精華與倒梳讓養分能送進毛囊中。（圖／IG@avedakr）

頭皮保養技巧3.八向梳頭，活絡頭皮

最後多角度完整活絡整個頭皮！同樣用牛角梳或氣墊梳的木頭柄當工具，總共前後左右與四個斜角等八個方向（右圖白色箭頭），由前而後、由下而上往頭的中心點靠攏，每個方向各10次，完整疏通整個頭部，幫助放鬆、活絡循環，長髮者可將所有頭髮往前放，並往下低頭，會更好操作。最後，再用氣墊梳輕拍整個頭部做收尾即可。

▲最後多角度完整活絡整個頭皮。（圖／IG@avedakr、IG@healingbird_official）

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