小川糸《超簡單熱壓三明治》　「那些走遠的小日子都是好好生活過的證明」

文／人物誌

自傳可以看見一個人波瀾壯闊的人生歷程及豐功偉業，但相較於此，我更愛閒話家常的生活紀錄。這類的隨記、日記有生命的重量，但不會重得讓人難以承受；悠遊於他人的日常中，時有重疊而共鳴，時有不同風景而驚喜，那種微風徐徐掠過心間的舒適感，讓人眷戀不已。

《山茶花文具店》是遇見小川糸的初始，在她的故事裡，字與字編織出人與人之間的溫情，而在真摯又帶有暖意的情節遊走中，常蘊含諸多令人深省的扣問及議題。在補全了小川糸的創作後，她的生活日記《出門買蛋去》又給了我不同於其筆下故事的感觸，再平實不過的日常，卻彷若更加貼近了「小川糸」這個人。

▲閒話家常的隨記、日記都有生命的重量。（示意圖／pexels，下同）

「希望能夠持續寫這份日記到生命最後一刻。」

「那一年，你度過了什麼樣的日子？」繼《出門買蛋去》後，小川糸將疫情期間（2021年）時的日常隨筆集結成《超簡單熱壓三明治》。延續手繪風格的封面，即可愛又溫馨，搭配小川糸一貫的溫柔細膩文字，相得益彰之餘，也感受到小川糸不同以往的觀點，也許是在歲月的推移中，她更明確了自我吧？

在擅長的飲食料理、手作中深究生活哲學思考是小川糸筆下一如既往的魅力，而此書中也記錄了她於疫情時的生活，以及當下時事的反思；並透過自然景物連結人際情感的療癒等，讓我們明白平淡的生活，也能過得有滋有味。

「當每一個日常，不一定總能如常，每一個現在，就是最好的時候。那些走遠的小日子，都是好好生活過的證明。」

人們寫日記，有的是單純記錄一日的生活瑣事，有的是做為情緒的出口，更有些人是以此來與自己對話。然而，日復一日，總會有怠惰的時候，不想寫日記，中斷了幾次，也就難以持續。

不過，小川糸的日記寫法給了我們另一種形式可以去嘗試，不再強迫自己一定得日日寫下一天所發生的事情，而是將某天有所感觸的人事物，以自己內化的所得寫下，並標以日期，就像是「我為那天發生且深有所感的」留下落款，就算日子不連續，但顯得更有自我之形。

▲《超簡單熱壓三明治》一書。（圖／ichiro Chen）

「能夠毫不隱瞞自己的生活方式，毫無顧忌地公開到死之前的情況，為後人帶來啟示和勇氣。」《超簡單熱壓三明治》中的52篇隨筆日記，輕鬆之中又富有哲理，但就算沒有從字裡行間得到些許體悟也無妨，能觸到淡淡幸福感，為生活增點平靜也就足夠了。

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