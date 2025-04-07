Jessica度假當「比基尼貴婦」　爆乳泳裝搭黑色寬褲美成海灘女神

▲Jessica曬比基尼穿搭。（圖／取自Jessica IG）

圖文／CTWANT

每次滑到Jessica的IG都像打開旅遊夢幻濾鏡，這次她現身墨西哥馬洛瑪海灘，完美詮釋什麼叫「比基尼貴婦」。身穿立體剪裁比基尼內搭，外罩高腰黑色寬褲，搭配草帽與墨鏡，身形線條被勾勒得剛剛好，既性感又優雅，完全是海島版「Chic」穿搭教科書。

▲Jessica。（圖／取自Jessica IG）

除了造型吸睛，Jessica私下也非常注重身材與膚況管理。曾公開分享她的一周瘦身菜單與習慣：少醬輕油、精準控餐、每晚七點後不進食。再搭配適度泡澡、維持好心情、外食也堅持不喝含糖飲，讓她在鏡頭前每一寸肌膚都散發健康光澤，難怪她能自信穿上比基尼無死角示人！

▲Jessica最新美照換上三套比基尼穿搭。（圖／取自Jessica IG）

但你知道嗎？想撐起比基尼造型，滑嫩勻亮的膚質才是最難複製的關鍵。尤其是手臂、背部、腿部這些容易被忽略卻又超常露出的位置，保養一定要做到位。

最近小編自己也入坑的，是來自日本的KANEBO寵愛呵護身體磨砂膏，它真的不是一般磨砂膏可以比！一開始是乳霜狀，接觸肌膚後會瞬間轉化成油狀，搭配三種不同觸感的溫和磨砂微粒，邊拋光邊滋潤，洗完的肌膚細緻到會發亮，摸起來超像微霧奶油肌；尤其針對手肘、膝蓋、腳跟這種粗糙地帶，還能乾擦作「集中護理」，柔嫩效果非常有感。

▲KANEBO寵愛呵護身體磨砂膏220g／1,750元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

▲更迷人的是它的香氣，來自茶花、天竺葵與木質調的混合香氛，洗完就像做完一場高級Spa，身心都被療癒到。（圖／品牌提供）

但如果你跟小編一樣，是那種肌膚容易因悶熱長小痘痘、粉刺或色素沉澱的人，想讓背部胸前也能乾淨平滑，就可以接著加碼使用DermaAngel護妍天使身體專用居家輕醫美系列。這系列堪稱#比基尼背殺神器，從2%水楊酸淨膚美背噴霧到2%水楊酸煥膚身體乳，不只溫和刷酸、改善粉刺痘痘，還能淡化痘疤與暗沉，打造更勻亮的肌膚底色。

▲DermaAngel護妍天使，以居家輕醫美概念，推出2%水楊酸淨膚美背噴霧、2%水楊酸煥膚身體乳的身體煥膚護理品項，讓你居家也能擦出平滑嫩白肌！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）



其中噴霧是採用360度零死角設計，正噴、側噴、倒著噴都行，真的超方便，懶人也能持續使用，重點是用了還會有淡淡茶樹柑橘香，邊保養邊放鬆，根本夏天夜晚的情緒舒壓儀式；乳液則主打清爽不黏膩，含有6重神經醯胺＋4重玻尿酸，保濕又能安撫刷酸後的肌膚，難怪在社群上討論度高到爆。

▲護妍天使水2%楊酸淨膚美背噴霧 100ml／590元。（圖／吳雅鈴攝）

▲護妍天使2%水楊酸煥膚身體乳 210ml／890元。（圖／吳雅鈴攝）

延伸閱讀

▸ 孩子睡前稱害怕…脫口：床下有怪物 保母彎腰一看發現神秘男

▸ 尪剛過世…婆婆秒聯絡房仲想賣房「捐給一貫道」 人妻痛訴：要趕我們走

▸ 原始連結