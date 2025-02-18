《善意的競爭》惠利挑戰大尺度女女戀！愛吃卻超瘦減肥法公開

▲惠利在新劇《善意的競爭》挑戰女女戀。（圖／取自hyeri_0609 IG、／翻攝自YouTube／STUDIO X+U）

圖文／CTWANT

自演出《請回答1988》德善一角爆紅的惠利，在最新韓劇《善意的競爭》中穿上高中制服依舊無違和感，30歲的惠利不只保有童顏面貌更在此部劇中明顯瘦了一圈，此部劇中惠利也挑戰女女戀讓人更加期待！《善意的競爭》改編自同名NAVER網路漫畫，由電影《未生：前傳》的金泰熙執導並兼任編劇，《晚秋》、《夢境》的閔藝智共同執筆劇本，講述比入學考試更激烈的生存競爭中，少女們之間發展出危險關係的懸疑驚悚劇。

▲30歲惠利穿高中制服依無違和。。（圖／取自hyeri_0609 IG）

惠利在劇中飾演的「劉潔伊」是一名有權勢並且在聚集了上位1%者的彩華女高之中，依然佔據著前0.1%的天才女高中生。從小在眾人羨慕的目光中成長，她深知自己的優越性，是一個懂得如何利用這種優勢的狡猾人物。對貧窮轉學生禹瑟琪表現出特殊的興趣，並在友誼之間發展出危險的關係，預告中和轉學生瑟琪共浴畫面讓人看了臉紅心跳，惠利一改往常純情形象，這部劇中角色讓她的表演層次有非常大的突破，粉絲也非常期待看到惠利的成長！

▲惠利新劇預告中有女女戀共浴畫面。（圖／翻攝自YouTube／STUDIO X+U）

在鏡頭前看起來瘦瘦的惠利，其實在演藝圈是出了名愛吃的女明星，不過惠利卻完全沒有浮腫、忽胖忽瘦的問題，身材曲線看起來也超緊實，尤其要飾演女高中生對30歲的惠利來說也具有挑戰性，趕快來看看惠利的減肥方法都有哪些？

2025韓劇《善意的競爭》惠利減肥方法：健身房虐腹操

身為吃貨的惠利，一不小心就會有小腹危機，所以惠利到健身房運動除了重量訓練外更會做虐腹操來幫助平坦小腹，像是兩腿分別提膝跑30秒、原地小碎步快跑1分鐘、單腿波比跳兩腿分別做30秒、捲腹一組20下做兩組、仰臥抬腿一組30下做2組、側腹訓練1分鐘。

▲惠利是吃貨。（圖／取自hyeri_0609 IG）

2025韓劇《善意的競爭》惠利減肥方法：拉伸運動來優化肌肉線條

全身肌肉線條都非常健美的惠利也成為許多韓國女孩心中的最佳身材範本，而惠利除了健身房重訓、有氧、虐腹操之外，還會安排「皮拉提斯」、「空中瑜伽」來進行身材雕塑，這兩個運動也非常注重全身的肌力平衡、訓練，難怪愛吃的惠利卻完全沒有贅肉感！

▲惠利與鄭秀彬。（圖／取自hyeri_0609 IG，下同）

2025韓劇《善意的競爭》惠利減肥方法：雞胸肉、低卡沾醬來降低熱量攝取

惠利的教練就曾控管她「只能吃雞胸肉」來減肥瘦身。瘦身有成後就沒有那麼嚴格的管制食物內容，但教練會建議她要用清淡、低卡醬料，因為複雜調味的醬料熱量都超高，不知不覺會攝取過多熱量，而且沾醬料無形中也會讓人想吃更多東西。

2025韓劇《善意的競爭》惠利減肥方法：每天要喝到2000cc的水量

想要瘦身燃脂就需要水分的幫忙，喝水能促進循環、提升代謝，想要減肥瘦身的女孩趕快拋棄含糖飲料，跟著惠利一起多喝水，邁向完美好身材吧！

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