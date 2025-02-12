理解「沉默螺旋理論」後　再也不會被愛現的人唬弄了

▲透過社群平台營造的人設，可能跟實際情況無關，不用為此患得患失，更要培養譨夠辨識的能力。（圖／stocksnap、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個資訊爆炸的時代，我們常常看到某些人在網路上受到大量關注，甚至被吹捧為「正義代表」或「社會共識」。然而這樣的網路聲量真的代表多數人的意見嗎？實際上，網路上受歡迎的人，不代表他真正受人愛戴，也不代表他的立場是公正或正確的。這種現象可以用「沉默螺旋理論」以及其他社會心理學概念來解釋，幫助我們看穿網路輿論的假象。

沉默螺旋理論由德國政治學家伊莉莎白・諾爾諾依曼（Elisabeth Noelle-Neumann）提出，她指出人們害怕因為持有不同意見，而遭受社會孤立，因此當他們認為自己的觀點屬於少數時，便會選擇沉默。

這意味著在網路上，某些聲音之所以顯得特別強大，並不一定是因為這些觀點是大多數人的共識，而是因為持有不同觀點的人不願發聲。如果一個人受到大量支持，可能只是因為反對他的聲音被壓制或不敢表態，而不是因為他真的獲得廣泛認同。





有人在臉書上貼文分享生活，其實並不代表那是他真實的狀況，若下方有許多支持性的留言，也不代表大家都認同他的做法，可從幾個小地方辨識他們的發言是所謂的「操作」還是真的，問問自己真實的意見，如果持平而論不帶有明顯的情緒，其實大部分人跟你想的一樣，只是他們沉默不語而已。

注意反對者的下場

如果有人一發表不同意見就被罵到刪文、帳號被封，或是大家開始人身攻擊，那這個地方可能不是自由討論，而是有組織地在壓制異見。

觀察意見領袖的行為

真正受人喜歡的人，不會一天到晚叫大家去罵別人或封殺不同意見。如果某個人或粉絲群常常出征異見者，那他可能是在操控輿論，而不是單純受到支持。

不要被情緒帶著走

很多時候，網軍和帶風向的人就是靠激起你的憤怒、恐懼或同情心，讓你不經思考就跟著站隊。所以看到某個話題很火的時候，就要有警覺，先問問自己「這件事真的有這麼嚴重嗎？」

網紅跟意見領袖會有幾個技巧，包括刻意發表容易引起共鳴、煽動情緒的言論，透過特定粉絲群體、網軍、演算法優化來提高自身曝光度，讓人以為「大家都支持他」，如果一些反對留言底下，很多都有罵反對者、抬高支持者的留言，那「操作」的機會很高，因為只要不是重大議題，一般人對於反對意見，其實不會刻意的留言攻擊。





在社群媒體輿論容易被操控的時代，我們更需要保持獨立思考，不要因為某個人在網路上「看起來很受歡迎」或「聲音很大」就盲目相信他。真正的多數意見，往往不是最喧囂的那一個，而是那些被壓抑、被沉默的聲音。透過理解沉默螺旋理論與網路輿論的運作方式，我們可以更清楚地看穿這些假象，做出更理性、更獨立的判斷。