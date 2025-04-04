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中和四號公園周邊人氣美食！6間推薦　燒肉、海鮮火鍋一個人也可以爽吃

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文／MENU美食誌

中和四號公園附近這些人氣美食，你還沒吃過嗎？一個人也可以爽吃這些美食！小編推薦你這六間超人氣美食、無論是日式燒肉、海鮮火鍋、日式豬排、泰式、餐酒館都超讚，趕快收藏起來吧！

KATSU 鑫｜四號公園店
新北市中和區

必點招牌豬排蓋飯，嚴選厚切豬里肌，裹上日式酥脆麵衣，炸至金黃酥脆，外酥內嫩、多汁不乾柴！搭配特製豬排醬與熱騰騰白飯，每一口都是罪惡級享受，讓人吃完還想再來一份！

▲豬排蓋飯排隊名店「KATSU鑫」。（圖／美食客TOP炫提供）

燒肉政宗 中和
新北市中和區

主打超高CP值個人燒肉，一個人也可以吃高品質肉品，以盤數計價、單點最低只要150元，兩盤肉290元價格親民！另外推薦單點一條牛橫隔膜超級巨，加入會員還送超多料豬肉味噌湯。小菜有梅釀番茄、海帶可以無限續，隨桌還有多種醬料還包括蔥鹽、鹽昆布，吃過就回不去了，建議先訂位！另外吃完身上幾乎沒有油煙味。

▲燒肉政宗主打超高CP值個人燒肉。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

泰之初Brunch中安店
新北市中和區

泰式簡餐類，附的小菜誠意十足，居然有金錢蝦餅跟打拋豬！主餐有附檸檬紅茶或綠茶跟每日例湯，也可以加價換購飲品。海鮮炒河粉味道拿捏剛好。除此之外招牌打拋豬飯、綠咖哩雞，香氣濃郁、辣度剛好，一口接一口超涮嘴！搭配濃郁泰式奶茶或冬蔭功湯，讓味蕾瞬間飛到泰國街頭，就算一個人來吃也能擁有超滿足的異國美食體驗。

▲泰之初Brunch。（圖／美食客Sunny 提供）

采味壽司
新北市中和區

只要399元不用服務費就可以吃到12道職人師傅日料，還提供味噌湯、紫蘇茶自助續也太讚！這間采味壽司是之前永和櫻壽司的老闆已開業飄香10幾年，價格親民嚴選新鮮食材不馬虎，連蘸醬薑片都是老闆自製的，堅決不用加工的，推薦給喜愛日料的各位！

▲采味壽司。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

GURU HOUSE
新北市中和區

文青感十足的咖啡廳，推薦早午餐拼盤、手作三明治、濃郁拿鐵，餐點健康又美味。不限時空間讓你邊吃邊放鬆，無論是讀書、工作或發呆，一個人來這裡也能享受慢活時光！另外這間晚上也是餐酒館唷，一個人小酌也很適合，非常有氣氛。

▲GURU HOUSE。（圖／美食客TOP炫提供）

海牧水產鍋物 四號公園店
新北市中和區

海鮮控必收藏！可以邊看水母邊吃火鍋也太幸福啦，氛圍感滿分高CP鍋物插旗中和四號公園啦！主打以親民價格享用活海鮮搭配嚴選肉品，另外還可以吃到生食級鮭魚也太讚，湯頭更是每日現熬，內用提供濃郁清甜牛奶霜淇淋、飲品自助續，絕對是聚餐首選，趕快訂位去！

▲海牧水產鍋物四號公園店，可以邊看水母邊吃火鍋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

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關鍵字：

美食誌, 新北, 中和, 中和公園, 美食

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