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5個瘦子才有的生活小習慣　不用刻意減肥也能瘦下來

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▲瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲ 想變瘦先學會養成瘦子們獨有的習慣。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

想要減肥要先改變飲食習慣，其實不見得要節食，改變一些平時忽略的小地方，就能夠慢慢瘦下來，所以好好審視自己的肥胖是不是出現NG行為呢？

1.吃飯不能太專心

大家都聽過吃飯要慢慢吃，因為吃飯的速度放慢不僅可以保護腸胃道消化，也可以避免讓自己攝入過多的熱量。而吃飯不能太專心也是同樣的道理，看周圍很瘦的朋友真的都吃超慢，且還會邊吃邊聊天，聊完可能也飽了，難怪都不會吃過多！

2.少量多餐不要餓過頭

其實飢餓是基本的生理反應，如果太強烈克制或許會適得其反，造成這一餐的熱量累積到下一餐，所以大家應該準備一些低熱量的間隔零食，用在三餐間嘴饞時刻，這樣才不會餓過頭產生反效果。

 3.審視自身體態

自己應該要最了解自己的體態，審視身材是很重要的一件事，注意不要再用寬鬆的衣服欺騙自己了，這樣會讓自己不知不覺以為多吃一點點沒差，其實一兩公斤的差距或許看不出變化，但等妳真正發現變胖時，可能已經是變胖4、5公斤的大差距了。

4.大碗換小碗

應該不少人為了方便就用湯碗來裝飯，這樣會讓自己不知不覺盛上了太多的飯，不妨換一個比較小的碗，從視覺上看起來就算是一整碗也可能比原來少了一半的分量，因此視覺傳達到大腦也會無意間影響吸收，真的是很實用的方法。

5.把每一口的分量變小

雖然是固定的分量但是如果切對半，或者一口吃一半多夾幾次，這樣也會增加了動筷子的次數，讓你覺得好像夾了很多次，已經吃夠分量，讓大腦產生吃飽的錯覺。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食習慣, NG行為, 習慣

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