2025瑜伽褲推薦！超慢跑必備、孕婦也能穿　加碼輔具器材一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

瑜伽運動無論男女都適合，除了能放鬆身心消除壓力外，對身材維持與健康也有很大的幫助！而選對一件適合自己的瑜伽褲更是重要！

lululemon



深受瑜伽愛好者喜愛的加拿大專業運動服飾品牌lululemon近期推出Glow Up™訓練系列，此系列融合了全新面料與貼合身形的剪裁設計，讓穿著者能深刻感受瑜伽褲帶來的極致絲滑與穩定的包覆性。

▲lululemon Glow Up™ 高腰緊身褲_Passionate Pink_，NT$3,980。



讓你在進行瑜伽運動時，也能無憂無慮地放鬆身心，突破自我界線，而褲頭的品牌標誌也透露品牌注重個人身心的核心精神，讓你在進行訓練時更有型與自信！

BEYOND YOGA



深受歐美明星喜愛的BEYOND YOGA是由瑜伽老師Jodi Guber Brufsky及Michelle Wahler Adams所創立，以讓每一位女性、每種身型都能感到自信和舒適為核心精神，並結合高品質布料，透過布料與剪裁以及多種尺碼，即使孕婦也能穿，在柔軟中找到屬於自己的力量，邁向健康的自己。

Spacedye系列



此系列是Beyond Yoga的核心面料之一，以超柔軟和高性能聞名，瑜伽褲運用特殊的紡織工藝，帶來如雲朵般舒適柔軟的觸感，面料富有彈性，還具有極好的透氣性，能夠快速排濕，保持乾爽，讓穿著者感受到極致的舒適，達到實用與外觀兼具的瑜伽褲穿著體驗。

▲09_Spacedye 高腰腳踩運動緊身褲 - 洋紅，NT$4,680。



Featherweight系列

如系列名稱，Featherweight擁有輕盈與透氣的面料，專為穿著者提供極致舒適感而設計，極高的柔軟度和輕盈感，讓穿著者幾乎感受不到布料的存在，輕鬆無負擔。

▲08_Featherweight 紐結開背長袖上衣 - 闇夜黑，NT$3,980。



ALO Yoga



ALO Yoga創立於加州，是許多歐美名人愛用的瑜伽服品牌，絕佳的功能性與高質感面料，讓他收穫不少忠實粉絲。柔軟的機能面料如同肌膚般貼合身體，同時具有高效的舒適排汗功能，除了瑜伽運動時穿著使用，日常搭配也適合。

同場加映瑜伽器材一次看



BALA

以時尚人士的視角出發，讓運動配件打破以往傳統面貌，像是品牌的重量手環就以飾品為靈感，瑜伽墊精緻的莫蘭迪色調為運動空間更添質感，符合人體工學的設計讓使用者備感舒適！

CELINE



除了瑜伽品牌，時裝品牌CELINE也曾推出由超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）出鏡演繹的一系列時髦瑜伽系列形象CELINE皮拉提斯系列包括：壺玲、啞鈴等訓練輔助器材，還有瑜伽墊、瑜伽磚等瑜伽器具，讓你在進行瑜伽運動時也能展現自我風格與品味！

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