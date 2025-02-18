徐睿知機場時尚撞包林智妍！拎黑白LONGCHAMP竹節扣包　私服也美翻天

記者鮑璿安／台北報導

法國包袋品牌LONGCHAMP由於設計質感簡約、價格相對平易近人而受到時尚迷追捧，旗下LE ROSEAU 系列更是韓星愛用款，近日不光品牌大使金世正演繹，連女星徐睿知及林智妍都上手，打造時髦態度。





▲韓星金世正去年9月來台，當時她的機場造型中就出現了Le Roseau包款。（圖／品牌提供）







▲徐睿知、《黑暗榮耀》林智妍都相中 Le Roseau。（圖／品牌提供）

▲Le Roseau白紙色手提包 。（圖／品牌提供）

因《社內相親》而走紅的韓星金世正去年9月來台，當時她的機場造型中就出現了Le Roseau包款，以黑色系呼應 Longchamp 立領套裝，搭配上及膝鞋款，營造出俐落優雅的黑白造型。同樣在機場時尚中引發討論的還有徐睿知，最近她以一頭亮麗短髮現身，不約而同選擇了Le Roseau黑色手提包，經典竹節扣設計成為品牌的亮點。《黑暗榮耀》林智妍則拎著 Le Roseau白紙色手提包現身機場，簡單的毛絨翻領夾克和短裙呈現出截然不同的甜美風格，小巧包款也脫穎而出。





▲韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 ，身穿修身剪裁灰色短版針織外套配上金屬釦飾與毛絨材質的高腰短裙，而她腳踩Loren 露趾網眼長靴，十分修飾腿部線條，從頭到腳都十分吸睛。全黑造型之中，亮點在於一次背上三種不同尺寸的Andromeda包款，呼應時下多包疊搭的風格。

▲Andromeda 信封迷你包NT$1,090；大托特包NT$3,490。（圖／品牌提供）