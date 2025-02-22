fb ig video ETtoday search mobile

新款精品後背包推薦！CHANEL菱格紋人人愛、秀智同款一包多背法

>

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲盤點話題新款精品後背包，Jisoo、秀智都在背。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

喜歡隨性、不受拘束的妳，絕對無法抗拒可以「解放雙手」的後背包款式，搭配性強、實用性高，難怪精品品牌紛紛推出新款後背包，這次就來盤點話題新款精品後背包，而且除了便利的後背造型外，其實肩背更時髦喔！

新款精品後背包推薦：CHANEL黑色小羊皮後背包

香奈兒包包人人愛，尤其是這顆小羊皮設計後背包，經典的菱格紋、黑金配色以及質感的皮穿鍊，滿滿的小香元素，搶到根本人品大爆發。而修長的長方形設計，搭配寬敞的圓底造型，前側還有兩個小口袋，整體看起來不只精緻優雅，也更好收納。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲CHANEL黑色亮面小羊皮後背包／208,900元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Louis Vuitton Backup背包

LV這款Backup背包採用柔美的雙色調設計，以清新風格重新演繹精緻的LV Milky Way系列。款式以標誌性Monogram Empreinte皮革製作，並以金色金屬件增添細緻點綴。背包擁有實用功能與時尚外型，備有多個口袋存放各樣必需品，而且容量寬敞，可以放下錢包等隨身小物。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Louis Vuitton Backup背包／125,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Dior Caro迷你後背包

時尚優雅的Dior Caro迷你後背包，連Jisoo都愛阿！黑色上衣搭配百褶裙，手提黑色Dior Caro後背包，展現青春俏皮感。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Jisoo示範Dior Caro後背包多背法。（圖／Jisoo IG）

以小牛皮製作，飾有絎縫Macrocannage大籐格紋圖案，翻蓋飾有復古金色飾面金屬CD標誌，質感飆滿分。配備金色飾面提把和可調式背帶，更添舒適感。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Dior Caro Macrocannage籐格紋小羊皮迷你後背包／91,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Celine Bonnie後背包

Celine全新Bonnie後背包，簡約的廓形設計，可手提、後背及肩背，在實用功能性與優雅之間取得完美平衡。女星秀智、Danielle都在搶曬，軟萌氣質＆酷帥風格一次滿足。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Celine全新Bonnie後背包，Danielle、秀智都在背。（圖／Danielle IG、秀智IG）

包身採用光滑的小牛皮革製成，極具質感的羊皮革襯裡，搭配無縫結構與束繩開口，精緻洗鍊線條並飾有標誌性的金屬TRIOMPHE標誌磁扣，展現精緻迷人、隨興自在的風格。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Celine Bonnie後背包／84,000元～96,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Valextra Iside 後背包

「解放雙手」的Valextra Iside 後背包，一推出就爆話題，將頂級工藝與卓越設計完美結合，標誌性的Iside鎖扣設計與黑色Costa手工油邊工藝相得益彰。不僅擁有輕量化的結構和優雅的外形，更以多功能實用性打破傳統包款的設計框架，既可以成為日常生活中輕鬆搭配的伴侶，也可以化身為旅行途中的精緻點綴，為現代生活增添一抹精緻品味。

後背隨性、肩背時髦！新款精品後背包推薦：CHANEL、LV、DIOR…秀智搶曬這顆一包多背法

▲Valextra Iside後背包（Mini & Medium尺寸）。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
Dior 2025春夏女裝系列融合力與美的輪廓！話題包款配件亮點一次看、實用系Bucket包好生火
買包前必筆記！2025新款精品包：LISA最愛LV BIKER、優雅首選FENDI Mamma Baguette、BOTTEGA VENETA CIAO CIAO 超討喜
原始連結

關鍵字：

周刊王, 精品, 後背包, CHANEL, LV, DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

當你有4種行為　代表你有越來越成熟的自信

當你有4種行為　代表你有越來越成熟的自信

運動再多也很難瘦？專家：這動作能消耗25倍熱量

運動再多也很難瘦？專家：這動作能消耗25倍熱量

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

保暖必備「麵包外套」10款推薦　顯瘦穿搭技巧、清洗保養方法一篇搞定 條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜 風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車 星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球 從辦公桌風格「秒讀同事性格」　趨吉避凶不用靠相處 歐米茄007潛水錶翻新　青銅金配酒紅圈很出色 少量多次上妝、別來回塗抹！日本彩妝師揭「完美底妝技法」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面