新款精品後背包推薦！CHANEL菱格紋人人愛、秀智同款一包多背法

▲盤點話題新款精品後背包，Jisoo、秀智都在背。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

喜歡隨性、不受拘束的妳，絕對無法抗拒可以「解放雙手」的後背包款式，搭配性強、實用性高，難怪精品品牌紛紛推出新款後背包，這次就來盤點話題新款精品後背包，而且除了便利的後背造型外，其實肩背更時髦喔！

新款精品後背包推薦：CHANEL黑色小羊皮後背包

香奈兒包包人人愛，尤其是這顆小羊皮設計後背包，經典的菱格紋、黑金配色以及質感的皮穿鍊，滿滿的小香元素，搶到根本人品大爆發。而修長的長方形設計，搭配寬敞的圓底造型，前側還有兩個小口袋，整體看起來不只精緻優雅，也更好收納。

▲CHANEL黑色亮面小羊皮後背包／208,900元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Louis Vuitton Backup背包

LV這款Backup背包採用柔美的雙色調設計，以清新風格重新演繹精緻的LV Milky Way系列。款式以標誌性Monogram Empreinte皮革製作，並以金色金屬件增添細緻點綴。背包擁有實用功能與時尚外型，備有多個口袋存放各樣必需品，而且容量寬敞，可以放下錢包等隨身小物。

▲Louis Vuitton Backup背包／125,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Dior Caro迷你後背包

時尚優雅的Dior Caro迷你後背包，連Jisoo都愛阿！黑色上衣搭配百褶裙，手提黑色Dior Caro後背包，展現青春俏皮感。

▲Jisoo示範Dior Caro後背包多背法。（圖／Jisoo IG）

以小牛皮製作，飾有絎縫Macrocannage大籐格紋圖案，翻蓋飾有復古金色飾面金屬CD標誌，質感飆滿分。配備金色飾面提把和可調式背帶，更添舒適感。

▲Dior Caro Macrocannage籐格紋小羊皮迷你後背包／91,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Celine Bonnie後背包

Celine全新Bonnie後背包，簡約的廓形設計，可手提、後背及肩背，在實用功能性與優雅之間取得完美平衡。女星秀智、Danielle都在搶曬，軟萌氣質＆酷帥風格一次滿足。

▲Celine全新Bonnie後背包，Danielle、秀智都在背。（圖／Danielle IG、秀智IG）

包身採用光滑的小牛皮革製成，極具質感的羊皮革襯裡，搭配無縫結構與束繩開口，精緻洗鍊線條並飾有標誌性的金屬TRIOMPHE標誌磁扣，展現精緻迷人、隨興自在的風格。

▲Celine Bonnie後背包／84,000元～96,000元。（圖／品牌提供）

新款精品後背包推薦：Valextra Iside 後背包

「解放雙手」的Valextra Iside 後背包，一推出就爆話題，將頂級工藝與卓越設計完美結合，標誌性的Iside鎖扣設計與黑色Costa手工油邊工藝相得益彰。不僅擁有輕量化的結構和優雅的外形，更以多功能實用性打破傳統包款的設計框架，既可以成為日常生活中輕鬆搭配的伴侶，也可以化身為旅行途中的精緻點綴，為現代生活增添一抹精緻品味。

▲Valextra Iside後背包（Mini & Medium尺寸）。（圖／品牌提供）

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