fb ig video ETtoday search mobile

旅行必學！彩妝刷超神收納法　一個夾鏈袋搞定

>

記者李薇／台北報導　圖／小红書、達志示意圖

許多人都想出國放鬆心情，想要打卡拍美照，化妝包跟保養品當然是不能缺少的單品，以下就盤點幾個很實用的打包方法，不僅可以把常用的東西通通無痛帶走，行李也可以輕鬆精簡，當然必學。

1.化妝刷乾淨收納術

▲打包,化妝品,保養,彩妝,旅行,收納。（圖／小紅書、pexels）

▲打包,化妝品,保養,彩妝,旅行,收納。（圖／小紅書、pexels）

習慣妝容比較精緻的女孩，出門旅行總免不了帶幾支眼影刷或是散粉刷，但麻煩的是直接丟進包裡常常彩妝餘粉沾得到處都是、毛也蹭到亂七八糟，建議可以買幾個適當長度與大小的夾鏈袋，在打包之前先量一下筆桿最寬位置，把夾鏈袋下方剪出一個圓弧形，打開夾鏈袋、拿化妝刷逆向放入再封口，就可以讓刷毛整齊又乾淨的收納起來。

2.指緣油分裝筆

出差旅行分裝絕對少不了，像是粉底液或是遮瑕之類的單品，建議可以買幾個指緣油分裝筆，它不只可以美容油，像是粉底液、防曬、妝前乳也可以擠進去，這樣後續上妝只要從頭擠出來，刷子在臉上畫幾筆、簡單拍一拍，就可以輕鬆完成底妝。

3.卸妝水用夾鏈袋收納

▲打包,化妝品,保養,彩妝,旅行,收納。（圖／小紅書、pexels）

卸妝水類型的單品，可以依據天數先把卸妝巾或是化妝棉折疊好，然後放進大的夾鏈袋裡面，再擠上卸妝水，這樣就是自製的卸妝巾，不僅比一般卸妝巾要省錢，還可以選擇適合自己的款式，不用擔心瓶裝液體上飛機破裂在行李箱裡面，非常方便好用。

4.隱形眼鏡盒超百搭

市面上有賣很多款隱形眼鏡盒，裡面通常會有一個雙口盒跟液體瓶，像是普通保養就可以裝在裡面，比如：化妝水、乳霜、精華液、護唇膏或是隔離霜、防曬等等，都可以用這種分裝瓶來分門別類，小巧一盒短程旅行也實用。

關鍵字：

打包, 化妝品, 保養, 彩妝, 旅行, 收納

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」 Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸！2／19開賣粉粉準備衝啦 陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛 絕不能倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感 徐睿知機場時尚撞包林智妍！拎黑白Longchamp竹節扣包　私服也美翻天 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面