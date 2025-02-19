旅行必學！彩妝刷超神收納法　一個夾鏈袋搞定

記者李薇／台北報導 圖／小红書、達志示意圖

許多人都想出國放鬆心情，想要打卡拍美照，化妝包跟保養品當然是不能缺少的單品，以下就盤點幾個很實用的打包方法，不僅可以把常用的東西通通無痛帶走，行李也可以輕鬆精簡，當然必學。

1.化妝刷乾淨收納術

習慣妝容比較精緻的女孩，出門旅行總免不了帶幾支眼影刷或是散粉刷，但麻煩的是直接丟進包裡常常彩妝餘粉沾得到處都是、毛也蹭到亂七八糟，建議可以買幾個適當長度與大小的夾鏈袋，在打包之前先量一下筆桿最寬位置，把夾鏈袋下方剪出一個圓弧形，打開夾鏈袋、拿化妝刷逆向放入再封口，就可以讓刷毛整齊又乾淨的收納起來。

2.指緣油分裝筆

出差旅行分裝絕對少不了，像是粉底液或是遮瑕之類的單品，建議可以買幾個指緣油分裝筆，它不只可以美容油，像是粉底液、防曬、妝前乳也可以擠進去，這樣後續上妝只要從頭擠出來，刷子在臉上畫幾筆、簡單拍一拍，就可以輕鬆完成底妝。

3.卸妝水用夾鏈袋收納

卸妝水類型的單品，可以依據天數先把卸妝巾或是化妝棉折疊好，然後放進大的夾鏈袋裡面，再擠上卸妝水，這樣就是自製的卸妝巾，不僅比一般卸妝巾要省錢，還可以選擇適合自己的款式，不用擔心瓶裝液體上飛機破裂在行李箱裡面，非常方便好用。

4.隱形眼鏡盒超百搭

市面上有賣很多款隱形眼鏡盒，裡面通常會有一個雙口盒跟液體瓶，像是普通保養就可以裝在裡面，比如：化妝水、乳霜、精華液、護唇膏或是隔離霜、防曬等等，都可以用這種分裝瓶來分門別類，小巧一盒短程旅行也實用。