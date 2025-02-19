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美名媛金卡戴珊加入Nike當員工？「NikeSKIMS 」女性運動新品牌將登場

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記者鮑璿安 ／台北報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）一向是話題所在，而她主理的塑身衣服飾品牌SKIMS，宣佈攜手Nike打造全新品牌「NikeSKIMS 」，瞄準女性運動市場，並將在 2025 年春季登場，消息一出，Nike18日股價大漲6.23%，可見雙方影響力。

▲▼ Nike 。（圖／翻攝自IG）

▲NikeSKIMS將涵蓋一系列服裝、鞋類和配件系列 。（圖／翻攝自IG）

據了解，NikeSKIMS將涵蓋一系列服裝、鞋類和配件系列，將透過顛覆性的產品，吸引新世代女性加入健身運動，以滿足她們對性能和風格的需求，首波系列預計將選在美國上架，是否會來到亞洲，還有待官方公佈消息。金卡戴珊以自身人氣帶動SKIMS發展，極簡美學設計以及對多元膚色的包容性，不光重新定義了內衣和休閒服裝領域，近來與FENDI、The North Face的跨界聯名，甚至請到大勢韓團BLACKPINK成員Rosé擔任情人節形象照主角，都引發話題，也可預見與Nike形成的雙贏局面。

Nike品牌總裁海蒂奧尼爾 (Heidi O’Neill) 表示：「我們很高興有機會透過 NikeSKIMS 創建一個新品牌，為下一代運動員帶來變革。此次合作將兩個品牌的最佳產品融為一體，並以我們共同的熱情和對創新的承諾，帶來一個顛覆行業的絕佳機會。」

關鍵字：

nike, 運動, 合作, 新品牌, SKIMS

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