醫美術後保養成趨勢！高濃度配方修護穩膚更迅速

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著科技的進步，醫美成為不少人變漂亮的捷徑，根據LA MER 2024年的調查資料顯示，有84%的女性嘗試過醫美項目，更有多達44%每半年就會做一次，儼然已經是保養未來的趨勢。但從2024年的熱搜關鍵字，也發現「敏感肌」的搜尋量達到131%，可見醫美術後以及敏感肌的調理，擁有相當高的市場需求。

結合這兩個未來趨勢，LA MER以其經典熱賣20年的超濃萃系列為靈感，全新推出「超濃萃特效修護精華」，看似乳霜的外包裝設計，實則為濃度極高的精華配方，添加明星配方高倍濃度奇蹟活凝萃，結合新成分強韌超酵精華、凝膜繃帶科技，在醫美術前或是術後使用，都可以加強肌膚屏障，舒緩乾燥泛紅問題。

▲LA MER與漫雲思境一起推出超濃萃鉑金修護療程。

結合生物科學與皮膚醫學的貝膚黛瑪過去就專注在敏弱肌膚的照護，在2025年也針對紫色抗老系列追加超級28膠原修復霜以及全面抗痕修復日霜SPF50+，採取獨創肌活膠原舒痕科技撫平肌膚細紋，搭配啡肽舒緩修復專利來穩住肌膚乾癢不適，同時維護表層微生態，打造健康菌叢平衡，是一款最外層保護到內層肌底滋養的好物，無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，更是令人放心的選擇。