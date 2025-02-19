fb ig video ETtoday search mobile

醫美術後保養成趨勢！高濃度配方修護穩膚更迅速

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著科技的進步，醫美成為不少人變漂亮的捷徑，根據LA MER 2024年的調查資料顯示，有84%的女性嘗試過醫美項目，更有多達44%每半年就會做一次，儼然已經是保養未來的趨勢。但從2024年的熱搜關鍵字，也發現「敏感肌」的搜尋量達到131%，可見醫美術後以及敏感肌的調理，擁有相當高的市場需求。

LA MER,貝膚黛瑪,保養,醫美,療程。（圖／記者李薇攝）

結合這兩個未來趨勢，LA MER以其經典熱賣20年的超濃萃系列為靈感，全新推出「超濃萃特效修護精華」，看似乳霜的外包裝設計，實則為濃度極高的精華配方，添加明星配方高倍濃度奇蹟活凝萃，結合新成分強韌超酵精華、凝膜繃帶科技，在醫美術前或是術後使用，都可以加強肌膚屏障，舒緩乾燥泛紅問題。

LA MER,貝膚黛瑪,保養,醫美,療程。（圖／記者李薇攝）

▲LA MER與漫雲思境一起推出超濃萃鉑金修護療程。

結合生物科學與皮膚醫學的貝膚黛瑪過去就專注在敏弱肌膚的照護，在2025年也針對紫色抗老系列追加超級28膠原修復霜以及全面抗痕修復日霜SPF50+，採取獨創肌活膠原舒痕科技撫平肌膚細紋，搭配啡肽舒緩修復專利來穩住肌膚乾癢不適，同時維護表層微生態，打造健康菌叢平衡，是一款最外層保護到內層肌底滋養的好物，無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，更是令人放心的選擇。

迪奧,DIOR,香緹卡,BIODERMA,貝膚黛瑪,保養,美周記,。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LA MER, 貝膚黛瑪, 保養, 醫美, 療程

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜 年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」 Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸！2／19開賣粉粉準備衝啦 陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛 徐睿知機場時尚撞包林智妍！拎黑白Longchamp竹節扣包　私服也美翻天 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面