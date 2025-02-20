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超準心測！走進屋中看到什麼？一張圖看出你的「焦慮程度」　

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記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人生活壓力大，每個人多少都有點焦慮問題，有人是小焦慮容易克服，有的大焦慮甚至會影響身心狀況，《小紅書》就有個超夯心理測驗，一張圖就能測出你現在的焦慮程度。

▲▼超準心測！一張圖看出你的「焦慮程度」　 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#走到房子門口，你認為推開門最先看到的是什麼呢？

A.床

B.窗戶

C.電器

D.家具

E.裝飾畫

------------------（下有完整解析）

#挑選A床的你

代表你最近工作量過大，內心渴望休息，健康方面可能也陸續出了點狀況，你需要一段時間休息一下，把自己調整至好的狀態再出發。

#挑選B窗戶的你

最近的你在感情上可能遇到了些問題，但面臨一些狀況讓你感到徬徨不安，不妨可以把自己焦慮的事情寫下來，抒發出來心情會平靜很多。

#挑選C電器的你

最近的你有點忙，讓你少了很多娛樂休閒活動，也沒時間發展自己的興趣愛好，建議在工作之餘可以多多放鬆，心情放鬆了，自然也能提高你的工作效率。

#挑選D家具的你

最近在金錢上可能有點財務焦慮，覺得金錢入不敷出，若是真的存在些難以解決的問題，不妨就向信任朋友尋求幫助吧！

#挑選E裝飾畫的你

最近的你很在意自己給人的形象，多多少少有點外貌焦慮，總覺得自己應該換個新髮型，如果真的想換就去換吧！別在意別人對你的意見，自己開心比較重要。

關鍵字：

焦慮測試, 心理狀態, 《小紅書》, 心理測驗, 壓力管理

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