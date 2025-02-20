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少量多次上妝、別來回塗抹！日本彩妝師揭「完美底妝技法」

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記者曾怡嘉／台北報導

底妝看似簡單卻隱藏學問，為什麼日本女生總是能畫出水潤光澤卻精緻立體的底妝，黛珂彩妝師土橋脩分享，若有似無像是皮膚的一部分才是日式底妝的獨特之處，除了挑對適合產品，底妝以善用「少量多次」的上妝原則，才是底妝輕薄透亮的關鍵。

▲▼粉底液。（圖／品牌提供）

▲黛珂彩妝師土橋脩。

在底妝選色上日本女生並不會盲目選擇比自身膚色更白的色彩，黛珂彩妝師土橋脩表示，底妝顏色請選擇適合自己、與自己膚色相近的顏色，用極低的粉末量讓底妝成為臉部肌膚的一部份。。

▲▼粉底液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲黛珂最新推出粉底液打造上質水感光澤。（圖／記者曾怡嘉攝）

另外上妝技巧也有學問，土橋脩表示，上底妝時請少量多次、輕輕拍打，並集中上在臉部的鑽石區域，臉緣部分肌膚用上的餘粉輕輕帶過，將臉部的高點，像是兩頰顴骨部位、山根、鼻頭、下巴等、多加一層光澤感的粉底提高亮度，展現立體感。局部小瑕疵，用遮瑕盤遮飾，同樣掌握少量、小範圍的遮飾，讓膚況看起來是自然的精緻度。


▲▼粉底液。（圖／品牌提供）

▲黛珂 禪光感恆潤粉底液，30ml，1,800元。

日本上市後一度賣到缺貨，衝上了＠COSME的粉底液榜首，添加3D光澤三重複合成分，透過強韌但具有柔軟性的網狀結構，實現上質水感光澤與持妝24小時。輕盈、無粉感的質地，擁有絕佳延展性，輕易遮飾毛孔、色差、斑點、肌膚不平整等缺陷，薄透妝膜就像是肌膚的一部份。

▲▼粉底液。（圖／品牌提供）

▲RMK 經典液狀粉霜EX，30ml，1,850元。

添加60%以上的水性成分與護膚保養成分，在肌膚上化開形成柔軟的薄膜，上妝時請勿來回塗抹，建議採如同在上保養乳霜品的方法，更能實現具自然光澤的肌膚妝效。

▲▼粉底液。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美粉底精粹，4,700元。

添加高達85%頂級養膚精粹再度進化，絲滑質地，一抹即刻服貼肌膚，瞬間柔焦瑕疵，建議搭配金緻絲絨粉底刷，細膩角度可貼合每一寸臉部輪廓，精準打造絲滑服貼、天生透亮的頂級底妝。

關鍵字：

底妝, 日式, 彩妝, 技巧, 秘訣

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