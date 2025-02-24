《月老營業中》揭露7種姻緣　「沒有偶然的相遇，但有意料之外的安排」

文／人物誌

「任兩個人之間發生的愛情關係，不管是青梅竹馬、黃昏之戀，是在婚姻裡還是在婚姻外的，喪偶之後又梅開二度的，是同性間的、異性間的，還是小三小四小五小六，……總之各種愛情態樣，在月老說明的脈絡裡，我全都稱之為『姻緣』。……其實指的就是『感情緣分』的意思。」

「姻緣」在人們的認知中，便是有情人終成眷屬。而由月老監製的《月老營業中》，透過代寫人向我們說明了姻緣系統的運作模式，也鉅細靡遺地揭露七種姻緣類型，更提點了「人間沒有偶然的相遇，但有意料之外的安排」，若是彼此相愛了，無須分別對錯，只要能用愛去相處，便是正緣善果。

▲月老說的姻緣就是「感情緣分」的意思。（示意圖／pexels，下同）

月老加持，以小說指引緣分功課

書中將作者已發表的三種姻緣類型的虛構故事重新改寫，而如同書封所落下的「所有感情都是靈魂功課」，這三段緣分以各自該完成的功課，為所有在愛情中迷惘的人們指引方向，溫柔撫慰無處安放的心。

除結合通靈體驗的愛情故事之外，書中也以籤詩概念設計的「月老箴言」傳達月老訊息，願翻閱此書者都能找到自己的專屬之言。

「當愛情發生，人有了超越自己的能力。愛使人無私，或改變或妥協或遷就，喜歡上不同的世界，只為跟那人在一起。一個宇宙的美麗，變成了兩個宇宙的圓滿。」

你曾經想去愛，但又害怕對方看見真正的自己嗎？這樣的心情把人折磨到焦慮不安，甚至故步自封到找各種彼此不適合的理由，將這份已然升起的愛苗硬生生壓下，認為只要不開始、不去期望就不會受傷。

但兩個人配不配，沒試過怎麼會知道呢？如同故事中所提到的，若是一味追求同類人才可相愛，那將「永不會理解別的顏色有別的精彩」，甚至會因為不願理解不同族類，而在敵視彼此的情況下，惡性循環地使世界越來越殘酷。所以好奇與自己不同的，用愛包容差異，世界才會越和諧。

▲《月老營業中》一書。（圖／ichirochen）

「月老的工作就好像是在撰寫一篇愛情故事的開頭，而後面的發展得由主角自行決定。」《月老營業中》提醒了我們故事是否會繼續？全憑人的自由意志，一段感情不可能時時甜蜜，偶有的痛苦反而是靈魂成長的契機，我們能做的就是好好地把今生今世的緣分完成，成就彼此的人生功課。

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