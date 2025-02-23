美周報／醫美術後成保養新趨勢！注重0刺激、高修護

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

醫學美容科技發達，不少人更是會當成日常「保養」，定期都到診所安排療程，甚至覺得做醫美就夠，其實，不管是光電或是注射類療程，都是針對肌膚進行破壞，後續想要讓肌膚狀態提升，重新「建構」非常關鍵；在2025年，像是DR.BARBARA STURM、LA MER、貝膚黛瑪等等，都開始發現「醫美術後養護」的美容趨勢，紛紛推出相對應的保養單品，講求不帶給肌膚刺激，更強化修護的能量，賦予肌膚更完美的狀態。

歐美名人都風靡的DR.BARBARA STURM來自德國一位醫師所創立，以高效配方帶給愛美人士有感的美膚效果，在2025年全新推出的極緻抗老雙精華，特別專注在醫美術後的抗老保養，運用黃金比例的精華與乳液，在擠出瞬間可以充分發揮最大功效，馬齒莧、穀胱甘肽、美洲黃岑、三重玻尿酸，舒緩肌膚敏感問題，同時加強保濕修護。

醫美療程普遍價格偏高，而貴婦品牌LA MER也發現其粉絲開始針對術後的需求提高，因此，以熱賣20多年的明星商品濃萃雙重修復精華，再度推出更高營養濃度的超濃萃特效修復精華，不以滴管式的乳霜罐狀設計，從外型就可以發現其濃郁配方，塗抹到肌膚宛如水凝霜，蘊含強韌超酵精華、凝膜繃帶科技，術後用可以更快速修護，術前密集使用也能讓傷害降低。

一直專注在醫美市場的貝膚黛瑪原本就是以生物科學為核心，對於敏弱或是已經受傷的膚況，提供各種不同的養護方案，在去年末更是發表較為高端的超級28膠原修復霜，延續獨家DAF肌膚仿生修護專利，角鯊烷、油菜籽油、荷荷芭油與乳油木果脂等4大植萃成分，同時無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，讓敏感膚況護理更安心。