Threads爆紅神物再+1！大創快乾梳銅板價入手　吹頭髮更省力官網缺貨

▲大創快乾梳在Threads上掀起討論。（圖／吳雅鈴攝）

圖文／CTWANT

頭髮厚重、吹頭髮要吹很久的女孩們一定要關注，這款「大創快乾梳」最近在Threads和Dcard上掀起熱潮，許多人親自測試後都驚呼效果超出預期，不只是價格親民，實際使用後更發現它是吹乾頭髮的神隊友。現在去大創只要花49元就能入手，但因為討論度太高，很多門市已經開始出現缺貨狀況，想買的人手腳真的要快。

這款快乾梳之所以這麼厲害，關鍵就在於它的特殊鏤空設計，一般梳子的密度較高，吹風機的熱風很難直接進入頭髮內層，導致頭髮總是外層乾了但內層還是濕濕的，需要花更多時間慢慢吹乾，而這把快乾梳利用鏤空設計，讓熱風吹進每一層髮絲，達到真正均勻受熱的效果，特別適合髮量多、髮質厚重的人使用。有網友表示，平常吹頭髮至少要花二十分鐘，但用了這款快乾梳後，五分鐘就能把頭髮吹乾，甚至比氣墊梳還好用，不僅能有效梳順頭髮，還能減少打結的情況。

▲快乾梳是長髮女孩的吹頭髮救星。（圖／吳雅鈴攝、翻攝自大創官網）



許多使用者分享了他們的實測結果，紛紛表示這款梳子的質感比想像中更好，原本以為只是個塑膠玩具，沒想到梳起來意外順手，而且搭配吹風機使用時，頭髮真的乾得更快，也沒有毛躁的問題，對於天天要吹頭髮、但總是被漫長等待時間困擾的人來說，這款快乾梳簡直就是救星！不少人已經開始囤貨，因為價格不到百元，CP值極高，就算買來當備用梳也完全不虧。

▲因為真的便宜又好用，官網上通通已經顯示完售缺貨狀態，如果門市還能看的到，建議趕快買起來。（圖／吳雅鈴攝、翻攝自大創官網）



目前這把快乾梳在大創熱賣中，很多人都在分享戰利品，還有人特地跑遍好幾家門市才買到！如果你也想讓吹頭髮變得更省時省力，這款不到百元的神器真的可以試試，但要買就趕快行動，因為它的討論熱度還在持續上升，很可能又會迎來一波缺貨潮。

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