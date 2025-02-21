fb ig video ETtoday search mobile

Threads爆紅神物再+1！大創快乾梳銅板價入手　吹頭髮更省力官網缺貨

>

Treads爆紅神物再+1！「大創快乾梳」一支不到50元又要創下斷貨記錄了！

▲大創快乾梳在Threads上掀起討論。（圖／吳雅鈴攝）

圖文／CTWANT

頭髮厚重、吹頭髮要吹很久的女孩們一定要關注，這款「大創快乾梳」最近在Threads和Dcard上掀起熱潮，許多人親自測試後都驚呼效果超出預期，不只是價格親民，實際使用後更發現它是吹乾頭髮的神隊友。現在去大創只要花49元就能入手，但因為討論度太高，很多門市已經開始出現缺貨狀況，想買的人手腳真的要快。

這款快乾梳之所以這麼厲害，關鍵就在於它的特殊鏤空設計，一般梳子的密度較高，吹風機的熱風很難直接進入頭髮內層，導致頭髮總是外層乾了但內層還是濕濕的，需要花更多時間慢慢吹乾，而這把快乾梳利用鏤空設計，讓熱風吹進每一層髮絲，達到真正均勻受熱的效果，特別適合髮量多、髮質厚重的人使用。有網友表示，平常吹頭髮至少要花二十分鐘，但用了這款快乾梳後，五分鐘就能把頭髮吹乾，甚至比氣墊梳還好用，不僅能有效梳順頭髮，還能減少打結的情況。

Treads爆紅神物再+1！「大創快乾梳」一支不到50元又要創下斷貨記錄了！

▲快乾梳是長髮女孩的吹頭髮救星。（圖／吳雅鈴攝、翻攝自大創官網）

許多使用者分享了他們的實測結果，紛紛表示這款梳子的質感比想像中更好，原本以為只是個塑膠玩具，沒想到梳起來意外順手，而且搭配吹風機使用時，頭髮真的乾得更快，也沒有毛躁的問題，對於天天要吹頭髮、但總是被漫長等待時間困擾的人來說，這款快乾梳簡直就是救星！不少人已經開始囤貨，因為價格不到百元，CP值極高，就算買來當備用梳也完全不虧。

Treads爆紅神物再+1！「大創快乾梳」一支不到50元又要創下斷貨記錄了！

▲因為真的便宜又好用，官網上通通已經顯示完售缺貨狀態，如果門市還能看的到，建議趕快買起來。（圖／吳雅鈴攝、翻攝自大創官網）

目前這把快乾梳在大創熱賣中，很多人都在分享戰利品，還有人特地跑遍好幾家門市才買到！如果你也想讓吹頭髮變得更省時省力，這款不到百元的神器真的可以試試，但要買就趕快行動，因為它的討論熱度還在持續上升，很可能又會迎來一波缺貨潮。

延伸閱讀
女星極樂日本發生意外！她脫褲秀「美臀大片瘀血」　雪地爆哭還原真相
客人「連5問」蝦皮店員不想回　網看「這關鍵」挺：懶到不自己了解
原始連結

關鍵字：

周刊王, Threads, 大創, 快乾梳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜

條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜

星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球

星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

從辦公桌風格「秒讀同事性格」　趨吉避凶不用靠相處 禿頭不一定是遺傳！髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意 當你有4種行為　代表你有越來越成熟的自信 在對方身上看不到4件事　遲早感情會出問題 全新聯名爆話題球鞋搜出來　adidas再度攜手陳冠希、PUMA推忍者龜系列 容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然 貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面