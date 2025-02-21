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年後甩肉計畫開跑！「3個方法」幫你提升代謝力　減重更容易

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

過年吃太多，感覺小腹到現在都沒消，隨著年紀增長，感覺身體代謝力大不如前，以前只要少吃就能瘦，現在頂多只能「維持體重」而已，想要提升代謝力，建議從飲食、運動、按摩三方面著手。

▲▼提升代謝力的3個方法。（圖／Unsplash）

▲鮭魚富含優質蛋白以及Omega-3。

#補充優質蛋白維持肌肉量

根據研究數據指出，過了30歲以後，每10年會流失3-8%的肌肉量，當肌肉減少，基礎代謝力也會跟著下降，若是沒有運動的習慣，身體燃燒熱量的能力就會變差，更容易囤積脂肪，因此建議攝取優質蛋白質，像是雞胸肉、魚、豆腐、蛋等都是好選擇。

▲▼提升代謝力的3個方法。（圖／Unsplash）

▲即便是運動初學者，深蹲也能快速上手。

#重訓提高基礎代謝

想提升代謝力，運動也是最直接的方式，像是重訓就是好選擇，當身體肌肉量越多，基礎代謝力也就越高，身體能消耗更多熱量。若你為初學者，建議可以從深蹲下手，幫助訓練下身大肌群；伏地挺身能增強核心與上半身肌肉，臀橋則是能鍛鍊臀腿，提高下半身的代謝力。

▲▼提升代謝力的3個方法。（圖／品牌提供）

▲搭配好美體儀器讓保養事半功倍。

#搭配按摩刺激體循環

按摩能促進血液流動，幫助身體更有效燃燒熱量，尤其針對循環不佳的人，按摩有助提升代謝力，像是淋巴按摩也能幫助身體排除多餘水分和毒素，減少水腫讓新陳代謝更順暢，當然也能減少壓力，降低皮質醇，進一步抑制脂肪囤積，代謝變慢。

▲▼增加代謝力3個方法。（圖／品牌提供）

▲ageLOC  MyWave iO 智慧美體循環儀 好循環套裝，12,625元。

近期討論度破表的智慧美體循環儀，一機在手，全身都能用。搭配美體甦活平衡膠，以緩慢向上畫圈的方式輕輕滑動，可特別加強在緊繃或疲憊位置；也可搭配美體緊緻精華，使肌膚緊緻煥新，幫助撫平肌膚紋理。

▲▼增加代謝力3個方法。（圖／品牌提供）

▲Melvita 綠境植香亮澤潤膚雙效露，100ml，1,680元。

第一支以油煥膚精華液，幫助溫和拋光，終結凹凸粗皮，搭配歐美女星最愛的體刷保養，沐浴前用，帶動身體微循環，幫助表層去角質、改善惱人橘皮。

關鍵字：

健康, 瘦身, 代謝, 運動, 飲食

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