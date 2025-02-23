營養師傳授「防醉攻略」：喝酒前吃一顆蛋很管用

▲喝酒的前中後飲食有學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日和好友相聚又或是年後春酒聚會，免不了會喝點小酒，那麼喝酒要如何避免喝醉呢？聽聽營養師高敏敏教你喝酒前中後要怎麼吃，超實用的防醉攻略一次學會。

#喝酒前

1.千萬不要空腹

營養師高敏敏提醒，喝酒之前不要空腹，空腹喝酒會使酒精吸收更快，也就更容易喝醉，宿醉機率也就越大。

2.吃一顆蛋

除了解酒食物 喝酒也可以多吃富含優質蛋白質食物，幫助保護胃壁、減緩酒精吸收，像是雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶都是好選擇。

3.喝點好油

喝酒之前補充點好油也能保護胃壁，幫助減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，而堅果中的礦物質鎂、鉀 以及酪梨的葉酸，也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。

#喝酒中

1.喝水（或酒+冰塊）

水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，因為水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道。

2.吃B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，幫助減輕肝負擔，還能幫助提神。

3.補鋅

鋅可以增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。

4.抗氧化營養

建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶或是攝取新鮮蔬果等，幫助肝臟代謝且抗發炎，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。

#喝酒後

1.補充電解質

酒精會導致利尿，脫水時體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

2.大量水分

水分可以幫助加速酒精代謝，同時也能幫助沖刷消化道、食道。

3.吃維他命B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。