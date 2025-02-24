追星追劇不手軟！年輕族群每月砸5千支持偶像

▲東方線上發表推活趨勢報告，表示追星市場不容小覷。（圖／東方線上提供）

記者蔡惠如／綜合報導

推活文化席捲全台！根據東方線上最新調查，60%台灣消費者投入「推活」活動，年輕族群每月平均花費高達5,536元支持偶像。從追星、收藏潮玩公仔到參與演唱會，這股源自日本的「推活」浪潮，正悄然改變台灣民眾的消費習慣與休閒生活。





在台灣「推活」已不再是年輕人的專利，調查顯示，不同世代都有自己熱衷的推活對象。20到30歲的年輕人偏好追隨偶像明星和動漫角色，年長族群則對運動員和歷史人物情有獨鍾。整體來看，近七成民眾支持真實人物，超過五成則鍾情於虛擬角色。





令人意外的是，推活帶來的經濟效益相當驚人。台灣消費者每月在推活上的平均支出達4,456元，其中20歲族群更是大方，每月花費突破5,500元。值得注意的是，約有15%的20多歲推活族群，每月願意投入超過7,000元支持心儀對象。



推活文化也悄然改變了家庭互動模式。調查發現，推活已從個人興趣發展成為家庭共同活動。許多40到60歲的父母會和孩子一起參與推活，讓這股文化風潮成為跨世代交流的橋樑。在參與方式上，除了觀看影片、收集資訊外，購買周邊商品和參加實體活動也成為推活族的重要消費行為。





推活不僅帶動經濟效益，更滿足了人們的情感需求。超過半數的受訪者表示，推活能為生活帶來快樂與正面能量。特別是年輕族群，將近六成的20多歲受訪者認為推活能帶來心靈療癒。這份調查也顯示推活文化對市場的深遠影響，80%受訪的消費者表示，明星或角色聯名商品能提高他們的購買意願，反映出推活文化已然成為台灣消費市場中不容忽視的新興力量。