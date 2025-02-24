fb ig video ETtoday search mobile

追星追劇不手軟！年輕族群每月砸5千支持偶像

>

▲推活（追星）潮趨勢報告。（圖／東方線上提供）

▲東方線上發表推活趨勢報告，表示追星市場不容小覷。（圖／東方線上提供）

記者蔡惠如／綜合報導

推活文化席捲全台！根據東方線上最新調查，60%台灣消費者投入「推活」活動，年輕族群每月平均花費高達5,536元支持偶像。從追星、收藏潮玩公仔到參與演唱會，這股源自日本的「推活」浪潮，正悄然改變台灣民眾的消費習慣與休閒生活。

▲推活（追星）潮趨勢報告。（圖／東方線上提供）

在台灣「推活」已不再是年輕人的專利，調查顯示，不同世代都有自己熱衷的推活對象。20到30歲的年輕人偏好追隨偶像明星和動漫角色，年長族群則對運動員和歷史人物情有獨鍾。整體來看，近七成民眾支持真實人物，超過五成則鍾情於虛擬角色。

▲推活（追星）潮趨勢報告。（圖／東方線上提供）

令人意外的是，推活帶來的經濟效益相當驚人。台灣消費者每月在推活上的平均支出達4,456元，其中20歲族群更是大方，每月花費突破5,500元。值得注意的是，約有15%的20多歲推活族群，每月願意投入超過7,000元支持心儀對象。

推活文化也悄然改變了家庭互動模式。調查發現，推活已從個人興趣發展成為家庭共同活動。許多40到60歲的父母會和孩子一起參與推活，讓這股文化風潮成為跨世代交流的橋樑。在參與方式上，除了觀看影片、收集資訊外，購買周邊商品和參加實體活動也成為推活族的重要消費行為。

▲推活（追星）潮趨勢報告。（圖／東方線上提供）

推活不僅帶動經濟效益，更滿足了人們的情感需求。超過半數的受訪者表示，推活能為生活帶來快樂與正面能量。特別是年輕族群，將近六成的20多歲受訪者認為推活能帶來心靈療癒。這份調查也顯示推活文化對市場的深遠影響，80%受訪的消費者表示，明星或角色聯名商品能提高他們的購買意願，反映出推活文化已然成為台灣消費市場中不容忽視的新興力量。

關鍵字：

推活, 消費習慣, 文化風潮, 消費市場, 偶像支持

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆廂型車駕駛：丟臉！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今「大杯以上買一送一」　續挺棒球集氣資格戰

星巴克今「大杯以上買一送一」　續挺棒球集氣資格戰

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

UNIQLO春夏必買單品一次看！290元人氣迷你弧形包、C系列洋溢極簡風

UNIQLO春夏必買單品一次看！290元人氣迷你弧形包、C系列洋溢極簡風

當你有4種行為　代表你有越來越成熟的自信 水喝不夠超傷身！5個壞處一次看　連大腦認知都影響 楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」 2025年「小紫餅」成大勢！2大必知用法學起來　暗沉蠟黃肌最需要 會買特價的蘋果還是香蕉？測試你的任性指數 香水才噴就散！「5個方法」增加持香度　乳液後使用更好附著 黛咪摩爾皮革拼絲質禮服「比例超怪」　時尚資優生踢鐵板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面