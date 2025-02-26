《善意的競爭》惠利財閥千金氣場太強　好命感無瑕底妝靠5技巧輕鬆辦到

▲惠利30歲好皮膚狀態連20歲女生看到都會超羨慕。（圖／hyeri_0609 IG、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

韓劇《善意的競爭》李惠利在劇中飾演財閥千金「劉潔伊」，劇中頻頻出現精品配件比如MIU MIU髮箍以及髮夾、香奈兒瑪莉珍鞋及髮夾、FENDI髮帶、CELINE髮箍、愛馬仕包包等等，許多配件都是惠利掏腰包購買真的很狂！劇中角色也因為這些精品顯得更貼近角色設定。

▲惠利新劇搭配的精品配件，顯得更貼近角色設定。（圖／hyeri_0609 IG）



不過惠利30歲扮演高中生依舊無違和，好皮膚狀態連20歲女生看到都會超羨慕，該如何讓自己的皮膚也有這種細緻無瑕以及微微的光澤感呢？其實可以靠一些上妝技巧就能打造出宛如惠利劇中角色般那種彈嫩無瑕的效果，趕快來看看。

▲惠利30歲扮演高中生依舊無違和。（圖／hyeri_0609 IG）



好命感粉底技巧：妝前可以濕敷、乳液按摩

用化妝水濕敷、乳液按摩鼻頭毛孔粗大處或者擦能妝前使用的保濕精華液，但要注意保養品的質地挑選，免得跟後續彩妝品打架脫屑。Melvita超級絲滑的羽量級乳液，配方中13.5%天然有機植物油能速滲透、好吸收，提供恰到好處的保濕潤膚力。

▲Melvita 肌安平衡修護乳 40ml／1,580元。（圖／品牌提供）



好命感粉底技巧：底妝前用能校正膚色、有提亮效果的妝前乳

選用能幫助修飾肌膚、改善蠟黃、均勻膚色的妝前乳，這樣能使後續粉底用量更少，皮膚自然看起來更自然且顯年輕感。RMK新品毛孔修飾隔離霜透過3種珠光與基底色彩的搭配組合，極致提升肌膚的明亮度，保留肌膚原生之美的同時調整膚色，展現清透澄淨的膚質。可根據毛孔狀態、肌膚困擾和妝效進行挑選的講究色群，也可局部使用。

▲RMK 毛孔修飾隔離霜 35g／1,450元。（圖／品牌提供）



好命感粉底技巧：使用水光型粉底並且使用少量多次手法上妝

以「少量多次」方式上粉底才能避免浮現厚重面具臉。這瓶黛珂全新光澤型粉底液超級水潤好推抹，絕佳的延展性不怕厚粉、卡紋。日本彩妝師分享可直接用指腹上妝，如果想讓底妝更服貼可搭配粉撲輕拍全臉，眼下這塊可以多拍一層粉底增加亮度，也會使臉部更立體，日本女生都會特別注意眼下區塊的打亮。

▲黛珂 禪 光感恆潤粉底液 SPF20/PA++ 30ml／1,800元。（圖／廖怡婷攝）



黛珂全新達人等級粉撲，蓬鬆柔軟的質感與肌膚貼合，提供更均勻、細緻的光澤妝效，助攻化妝小白，不需技巧也能完成大師級的上質水感光澤底妝。

▲黛珂 禪 光感恆潤粉撲／250元。（圖／廖怡婷攝）



好命感粉底技巧：局部使用遮瑕讓妝容更有精緻感

RMK的新款遮瑕筆能實現遮瑕又不會有過多痕跡，宛如素肌般自然妝效推出後就受到彩妝迷們的喜愛與推薦，尤其是遮眼部周圍或是嘴唇也能完美服貼，不容易顯細紋，遮瑕有高度水潤感所以點在局部也絲毫不厚重。

▲RMK 絲柔校色遮瑕筆 全6色 4g／1,450元。（圖／廖怡婷攝）

好命感粉底技巧：外出補妝一拍即亮展現女王氣場

YSL氣墊推出全新限量的雲朵皮革版，不只酒紅色外殼美得讓人移不開眼，氣墊本身也穩坐頂級持妝氣墊寶座，獨家添加94%植萃養膚精華，兼具高效抗氧科技，全天候維持油水平衡，確保妝容透亮不暗沉而且十分細緻服貼，也很適合超濕悶熱的亞洲氣候，展現高級裸妝感，拿著這顆氣墊補妝真的太高級！

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅／3,180元。（圖／廖怡婷攝）



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