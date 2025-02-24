肖戰機場帥照預告看秀！林柏宏「拎Gucci行李袋」飛米蘭　男神陣容曝光

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋冬米蘭時裝周即將揭開序幕，GUCCI 2025 秋冬時裝大秀預計在首日打頭陣登場，而男星林柏宏作為台灣代表已經飛往當地，熱騰騰的機場帥照也搶先公開了，他身穿白色運動裝魅力十足。這場大秀更是眾星雲集，大陸男星肖戰、韓團BTS成員Jin都是受邀嘉賓，讓人迫不及待看到GUCCI男神們的看秀造型。





▲林柏宏日前官宣成為最新的GUCCI 品牌好友，飛往米蘭看秀。（圖／品牌提供）





▲ Gucci 經典Savoy行李袋。（圖／品牌提供）

林柏宏日前官宣成為最新GUCCI 品牌好友，這次確定獻出他的米蘭首秀初體驗，從機場穿搭上就已經充滿了亮點，他被捕捉到身穿全白的運動套裝，搭配品牌最新主打鞋款Re-Web球鞋，彰顯時髦又舒適的旅行穿著，同時肩背經典Savoy行李袋，一舉一動模樣十分帥氣。





▲肖戰也已經出發，穿著皮衣夾克搭配Ancora 紅色上衣現身機場 。（圖／品牌提供）





▲Jin示範了印有GG滿版 logo的套裝，背上Horsebit 肩背包對著鏡頭微笑。（圖／品牌提供）





▲Horsebit 肩背包 。（圖／品牌提供）

同時，大陸人氣男星肖戰也已經出發，日前他穿著皮衣夾克搭配Ancora 紅色上衣現身機場，低調之中盡顯簡約格調。Jin則示範了印有GG滿版 logo的套裝，背上Horsebit 肩背包對著鏡頭微笑，電翻粉絲們。GUCCI 2025 秋冬時裝大秀即將在台灣時間2月25日晚上十點開場，粉絲們別忘記在線看秀，《ET FASHION》也將為大家直擊秀上的精彩重點。





▲（依序）韓星鄭恩彩、湯唯 。（圖／品牌提供）

此外，Burberry即將於台灣時間2月25日凌晨3點在倫敦揭幕最新的2025冬季系列，韓星鄭恩彩身著Burberry經典風衣，搭配Knight Arc包款現身機場，品牌大使湯唯穿著絎縫大衣搭配牛仔褲與經典喀什米爾圍巾，拎上黑色B Clip包款準備前往倫敦看秀。