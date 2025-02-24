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超商就能買到！白皙膚色必吃的3大類食材　草莓、菠菜或鮭魚都推薦

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

亞洲女性都喜歡較為白皙的膚色，可以讓整個人看起來更淨透之外，穿搭也會更加容易，透過飲食與保養雙重搭配，可以讓膚色更加明亮、勻淨。

1.維生素C的蔬果

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

像是奇異果、柑橘類水果、草莓、番茄，都含有維生素C是，能保護肌膚免受自由基的傷害，抑制黑色素生成，減少色素沉澱，並且增強肌膚的防禦能力，抵抗紫外線的傷害，預防曬斑的產生，同時也能參與膠原蛋白的合成，維持肌膚彈性和緊緻度。

2.富含抗氧化物的深綠色蔬菜

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

菠菜、芥蘭、羽衣甘藍等深綠色蔬菜富含維生素A、維生素E、葉黃素和玉米黃素等多種抗氧化物，能有效清除自由基，保護細胞免受損傷，延緩肌膚老化，保持肌膚彈性及光澤，減少細紋和皺紋的產生，間接地讓膚色看起來更健康、明亮。

3.Omega-3脂肪酸的食物

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

Omega-3脂肪酸是人體必需脂肪酸，具有抗發炎作用，發炎反應會導致肌膚問題，例如紅腫、痘痘、老化等，像是例如鮭魚、鯖魚、亞麻籽就蘊含Omega-3脂肪酸，能維持肌膚的保濕度，使肌膚更柔嫩，減少發炎反應，維持肌膚水潤，讓膚色看起來更健康、有光澤。

【推薦單品】

＃SK-II 光蘊恆燦煥亮精華，30ml、售價4990元

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

推出就受到亞洲女性愛戴的「小燈泡精華」光蘊恆燦煥亮精華，在2025年迎來全面升級，透過經典的PITERA成分，搭配實驗室獨家研發恆璨光蘊複合精萃，內有紅沒藥醇PRO，可以幫助穩定肌膚NG狀態，達到更為穩定，再加上色淡林、肌醇、菸鹼醯胺還有日本雪蓮萃取，迅速提亮膚色，達到勻淨透明感。

＃迪奧 雪晶靈極亮光采輕凝霜，50ml、售價4200元

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

迪奧美妍中心再度突破亮白科研，將5QD重啟光肌科技全面提升，雪絨花複合物、增強型維他命C與甘草酸二鉀，可以減少肌膚暗沉以及蠟黃感，輕盈凝霜質地更可以帶給肌膚油水平衡，迅速加強膚色光潤明亮度，而且精準調理瑕疵，達到全方位的白皙煥亮。

＃伊麗莎白雅頓 光纖鑽白智慧淨斑膠囊，60顆、售價3950元

美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

「膠囊專業戶」伊麗莎白雅頓憑藉小巧方便的膠囊保養，高效呵護女性肌膚，最近光纖鑽白智慧淨斑膠囊新升級，核心美白成份「377淨白植萃」能夠改善色素沉澱，淡化黑斑，同時可以讓整體膚色更加明亮，小小一顆帶著旅行也超級方便，隨時隨地不怕曬黑。

關鍵字：

SK-II, DIOR, 迪奧, 伊麗莎白雅頓, 雅頓, 保養, 美白, 飲食

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