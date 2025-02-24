超商就能買到！白皙膚色必吃的3大類食材　草莓、菠菜或鮭魚都推薦

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

亞洲女性都喜歡較為白皙的膚色，可以讓整個人看起來更淨透之外，穿搭也會更加容易，透過飲食與保養雙重搭配，可以讓膚色更加明亮、勻淨。

1.維生素C的蔬果

像是奇異果、柑橘類水果、草莓、番茄，都含有維生素C是，能保護肌膚免受自由基的傷害，抑制黑色素生成，減少色素沉澱，並且增強肌膚的防禦能力，抵抗紫外線的傷害，預防曬斑的產生，同時也能參與膠原蛋白的合成，維持肌膚彈性和緊緻度。

2.富含抗氧化物的深綠色蔬菜

菠菜、芥蘭、羽衣甘藍等深綠色蔬菜富含維生素A、維生素E、葉黃素和玉米黃素等多種抗氧化物，能有效清除自由基，保護細胞免受損傷，延緩肌膚老化，保持肌膚彈性及光澤，減少細紋和皺紋的產生，間接地讓膚色看起來更健康、明亮。

3.Omega-3脂肪酸的食物

Omega-3脂肪酸是人體必需脂肪酸，具有抗發炎作用，發炎反應會導致肌膚問題，例如紅腫、痘痘、老化等，像是例如鮭魚、鯖魚、亞麻籽就蘊含Omega-3脂肪酸，能維持肌膚的保濕度，使肌膚更柔嫩，減少發炎反應，維持肌膚水潤，讓膚色看起來更健康、有光澤。

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