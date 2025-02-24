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5個小細節　讓你工作看起來不夠專業

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▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

▲工作中幾個小動作，會讓你專業性受質疑。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在職場上，給人可靠、專業的印象絕對是重要的，雖然外表會影響第一印象，但真正決定別人對你的評價，還是日常行為舉止。剛踏入社會的新鮮人可以趁早調整，而工作幾年卻總覺得自己不被當一回事的人，也許可以從這些細節找出關鍵原因。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

表情符號用太多
偶爾在訊息中加個表情符號，能讓語氣看起來更友善，但如果句句離不開可愛貼圖，或是E-mail裡塞滿顏文字，那就容易顯得過於隨便。在正式的工作對話裡，建議減少這類裝飾，若真的想用，放在結尾表達謝意即可，既不失禮，也能維持專業感。

▲生肖屬羊的人，今年將星帶權，三合臨命。在職場上，屬羊的朋友將面臨轉變和機會，可能會遇到新的工作機會或在現有職位上得到更高的職位或責任。（圖／取自免費圖庫pexels）

E-mail落落長又沒重點
寫信最忌諱的就是囉嗦又繞圈，讓人看完還搞不清楚你到底想表達什麼。職場溝通講求效率，沒人有時間慢慢猜測你的意思。因此，寫E-mail時最好開門見山，把重點放前面，該解釋的細節再補充，這樣才能讓人快速理解你的需求，而不是在字堆裡迷路。

▲▼手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

忍不住滑手機
現在幾乎人手一機，但在會議或討論時頻頻低頭滑手機，絕對會影響專業形象。就算你只是在查資料，別人看起來也會覺得你心不在焉，甚至不尊重發言者。如果真的有急事需要處理，與其偷偷滑，不如直接向大家說明，這樣反而更讓人能夠體諒你的狀況。

▲▼職場,上班族,辦公室,男生。（圖／免費圖庫PEXELS）

情緒全寫在臉上
有情緒起伏是很正常的事，但如果你的開心、生氣、煩躁全都毫無保留地表現在臉上，別人可能會覺得你難以應對。職場不像朋友聚會，沒有人有義務時時體諒你的情緒起伏。適當表達感受沒問題，但如果過度影響到工作，難免會讓人產生距離感。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

一臉緊張
老是露出不安的表情，會讓人懷疑你的能力是否足夠。想像一下，如果你去餐廳點餐，店員回答時吞吞吐吐，或面試時對方支支吾吾，難免會讓人感到不確定。其實，沒有人天生什麼都會，但至少要讓自己看起來有信心，別人也才會相信你能勝任工作。

▲屬豬的朋友，本月在工作職場中可能會遇到職務調整或異動的情況，需要調整心態來應對。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

說話過於隨便
工作場合和私下聊天不同，太過隨興的用詞，或是少了基本的禮貌用語，都可能讓人對你的專業度打折扣。例如，直接對同事或客戶說「欸，那個怎樣怎樣」或「你知道啦，隨便處理一下」這類含糊的說法，會讓人覺得你不夠謹慎，甚至有點沒大沒小。

有時候簡單的一句「麻煩你了」或「謝謝你的協助」，就能讓對話更得體，也讓人對你的印象加分。說話不需要過於正式，但掌握適當的語氣和用詞，會讓你在職場上更受尊重。

關鍵字：

職場, 專業形象, 新人, 行為, 溝通

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