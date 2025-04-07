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日GODIVA「櫻花巧克力洋芋片」夢幻登場！花香搭鹹香味一口接一口

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著櫻花季到來，除了賞花之外，也要帶來療癒零食應景一波，比利時巧克力品牌「GODIVA」在日本推出全新商品，新款「櫻花巧克力洋芋片」夢幻登場，擁有療癒的色澤和櫻花香氣，一下子就躍升為超人氣的伴手禮品項！

GODIVA櫻花巧克力洋芋片在櫻花季正式登場，不同於過去經典的巧克力洋芋片系列，這次以酥脆的薯片上裹著由鹽漬櫻花和櫻花葉粉末混合而成的巧克力，口味非常多層次，所以能吃到櫻花的香氣和白巧克力的柔和甜味，與薯片的鹹味完美融合。

▲▼ GODIVA「櫻花巧克力洋芋片」。（圖／翻攝自IG）

▲日本 GODIVA「櫻花巧克力洋芋片」。（圖／翻攝自IG）

而且不甜不膩讓人一口接一口，夢幻顏值也成為話題，淺粉色模樣十分可口。不少網友也形容「這就是春天的味道」、「一邊賞櫻一邊吃櫻花洋芋片剛好」，此次新品將在日本Godiva 商店、線上商店限量發售，採取售完為止，感興趣的粉絲們不妨入手品味。

同時，日本星巴克這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料，藏有草莓球在杯底，戳破就可以喝到草莓牛奶咖啡口味，並以春日天空為靈感打造，而基底則是大家都喜歡的牛奶咖啡，運用牛奶布丁進行混合，因此喝下去十分濃郁可口。

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克又有話題飲品誕生了，這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料 。（圖／翻攝自星巴克官網）

關鍵字：

美食, 櫻花季, GODIVA, 巧克力, 限定

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