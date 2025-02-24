一滴入肌！頂奢蜂油竟是超狂水感　愛爾蘭與挪威小黑蜂助攻抗老力

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

油類型的保養因為親膚性高，所以很快就可以被肌膚吸收，是秋冬潤澤的好幫手，同時可以避免乾紋、脫皮或是上妝卡粉等問題，最近也有不少品牌推出厲害的油類保養，迅速為肌膚補充營養超有感。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華，30ml、售價3995元

身為蜜蜂研究的專家，嬌蘭15年來專注投入蜜蜂生態研究，並且以其皇家蜂王乳系列風靡全球，除了珍貴的烏埃尚島黑蜂蜂蜜，這次更遠從愛爾蘭與挪威找到與世隔絕的群落生態，每一滴蜂蜜竟蘊含超過100種不同的植物化學成分，擁有極佳的抗老修護效果，超強大的滲透技術，可以讓油輕盈到宛如精華一般，一滴入肌，迅速擁有彈潤細嫩膚況。

＃朵法 金緻再生奢光修護乳霜，50m、售價4200元

提到朵法絕對馬上能聯想到超熱賣的花梨木卸妝膏，以天然精油成分孕育的法式療癒系保養，將精油保養再度全面擴大，特別適合初入門抗老人士使用，運用抗氧花萃成分：洛神花、玫瑰果、米糠、紫色千禧花、雪絨花、水仙球莖等，搭配撫紋必備六胜肽，奶油般的柔滑質地，一抹高效抗老，秒速滋潤。

＃醉象 A醇抗老美顏油，30ml、售價2400元

A醇無疑是近年非常受到關注的抗老成分，過去大多以精華類型的型態，躍上愛美人們的化妝桌，而美國純淨保養品牌醉象卻以美顏油打造出全新的逆齡選擇，透過0.5%純素A醇，以及獨有初榨瑪魯拉油，能夠迅速為肌膚注入營養活力，細緻滋潤完美膚況。