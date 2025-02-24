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逆齡、煥白兩不誤！被譽為「植物守護神」配方　搶攻法國藥妝市場

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記者李薇／台北報導

白藜蘆醇 (Resveratrol) 是一種天然多酚化合物，廣泛存在於許多植物中，例如葡萄皮、紅酒、花生、藍莓等。來源主要來自植物的自我防禦機制，當植物受到紫外線、病菌或昆蟲侵害時，會產生白藜蘆醇來保護自己，又被稱為是「植物守護神」，近年被廣泛運用在肌膚保養之中，可以提供抗氧化、舒緩肌膚的效果，並且讓膚況緊緻彈性。以下就分享多款白藜蘆醇配方的保養單品，可以迅速改善老化、缺水、暗沉等肌膚問題。

＃Caudalie歐緹麗 白藜蘆醇立體緊緻精華，30ml、售價2300元

Caudalie,歐緹麗,東森自然美,DR.WU,保養,白藜蘆醇,抗老,美白,。（圖／品牌提供）

以葡萄蔓成分貫穿保養系列的Caudalie可是法國藥妝店的熱賣單品，尤其是「皇后水」更是擔當明星商品至少10幾年，最近齊下針對老化肌膚設計的「白藜蘆醇立體緊緻系列」迎來第三代升級配方，透過白藜蘆醇結合多重玻尿酸，搭配永續農業植物中提煉出的第1型純素膠原蛋白精華，能賦予肌膚更全面有感的緊緻澎彈效果，尤其是緊緻精華更採用98%天然成分，低敏不刺激，難怪一上市立刻創下藥妝店銷售佳績。

＃東森自然美 白藜蘆醇活顏菁萃液

Caudalie,歐緹麗,東森自然美,DR.WU,保養,白藜蘆醇,抗老,美白,。（圖／品牌提供）

將美膚成分白藜蘆醇結合近年大熱的外泌體技術，為肌膚帶來全方位科研的護理方案，其中，白藜蘆醇活顏菁萃液更協同萃取自波爾多葡萄藤的葡萄瓊漿菁萃，不僅能夠撫紋抗老，更可以均勻膚色和改善暗沉，加上外泌體強大的修護力，可以迅速帶來緊緻彈潤的膚況。

＃DR.WU 3%白藜蘆醇亮白修護精華，15ml、售價1000元

Caudalie,歐緹麗,東森自然美,DR.WU,保養,白藜蘆醇,抗老,美白,。（圖／品牌提供）

針對不同的膚況提供更專精的保養需求，DR.WU研發出全新的實驗室精華系列，透過更加高濃度的安瓶級配方，為肌膚帶來更專業的呵護能量，其中，亮白修護精華採用微囊型的高活性白藜蘆醇，搭配Ectoin強化肌膚修復與防禦力，不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，敏弱肌也適用。

關鍵字：

Caudalie, 歐緹麗, 東森自然美, DR.WU, 保養, 白藜蘆醇, 抗老, 美白

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