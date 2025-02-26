2025春夏髮色「泰奶淡橘色」日本受歡迎　明亮的暖調顯出好氣色

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迎接春天到來，想換上明亮又襯膚的暖調髮色嗎？這款在日本頗受歡迎的Orange Beige淡泰奶橘請筆記。

Orange Beige泰奶淡橘色



天氣漸漸轉暖，不少人會跟著季節改變髮色。其中暖色調失誤率低好駕馭，總被許多人納入換髮色的考量之一，如果想要跳脫棕色系，那麼橘色調也是很不錯的選擇！

想到橘色調，可能首先會想到橘棕、橘紅色等等，但其實有更柔和且明亮的選擇，那就是最近在日本受到討論的「Orange Beige泰奶淡橘色」。一提到泰奶相信大家腦袋裡就很有畫面，手標紅茶加上米色的煉乳，瞬間變成溫和的「泰奶色」，不過Orange Beige則是煉乳或牛奶多一點點的版本，更加柔和、更加明亮。

當然這個顏色也很看設計師調整染膏的手感，可能會呈現出橘色較明顯或是米色更鮮明的不同效果，在室內通常會看起來比較深，太陽下則會是明亮輕盈的氛圍！

不過不論如何通常要達到泰奶淡橘色大多需要漂色，當然在照顧上也會更花心力。

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