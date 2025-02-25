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GD巴黎街拍腳上穿女鞋！法國老牌經典三線瑪莉珍　Twice子瑜也穿過

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

最近愛上「女鞋男穿」的GD權志龍，在巴黎時裝周期間穿上了一雙三線瑪莉珍，原來是法國老牌！

睽違七年再度開始頻繁活動的GD權志龍，一回歸便掀起許多有特色的穿搭熱潮，過去時常將女裝加入造型創意的他現在更將偏愛延伸至鞋款，除了演出舞台，節目上的紅、黑蝴蝶結跟鞋，到時裝秀上的香奈兒瑪莉珍，其中他在巴黎逛街時穿的黑色三線瑪莉珍也受到許多討論。

GD巴黎逛街穿這雙

GD在巴黎舉行的《LE GALA DES PIÈCES JAUNES》慈善活動演出中，換上全新的薄荷綠髮色與太陽同台演出，在這之前也被許多人目擊在巴黎逛街，其中一套造型GD以白色長大衣搭配三線瑪莉珍，而這雙鞋則是來自法國老牌Carel。

快速認識Carel

由Georges Carel於1952年創立的法國鞋履品牌Carel Paris，以瑪莉珍鞋款作為品牌主打，發展至今超過70年歷史，經典鞋款包含三繫帶芭蕾瑪莉珍、繫帶高跟鞋、低跟瑪莉珍鞋等，透過鞋款展現浪漫簡約的巴黎感，而GD穿著的鞋款就是Carel的經典「Ariana」三繫帶瑪莉珍。

還有這些名人也穿過

除了GD穿Carel之外，過去Twice成員子瑜、英國第一名媛Alexa Chung都穿上過Carel的瑪莉珍鞋款，Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》中也可以看到Carel鞋款身影的出現。

Carel也是許時尚穿搭博主的熱門搭配單品，無論是浪漫洋裝、休閒褲裝到Clean fit風格，都能看到他們穿搭瑪莉珍鞋款來搭配，展現Carel對於服裝的駕馭能力！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, GD, 瑪莉珍鞋, Carel

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