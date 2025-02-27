《白蓮花大飯店3》Lisa戲外依然是泰國公主！首映造型一套比一套更驚艷

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《白蓮花大飯店3》在2月17日正式開播！其中Lisa的參演是本季一大亮點，不過先前曝光Lisa劇中樸素的模樣，似乎嚇到了不少人？幸好首映活動上，Lisa向我們證明了她依舊是那位能撐起各種華服的泰國公主！

HBO美劇《白蓮花大飯店3》（The White Lotus）2月17日正式開播，本季故事背景移至泰國發展，更邀請到來自泰國的國際巨星Lisa參演，成為最大看點！這是Lisa首度跨足戲劇圈，在《白蓮花大飯店3》中她飾演飯店的服務人員Mook，預告中Lisa頂著近乎素顏的清淡妝容、穿著簡單制服，樸素至極的模樣讓不少粉絲是驚嚇多於驚喜。然而戲外舉行首映會時，Lisa再次以堅強的時尚資源和駕馭力，向我們證明了她依舊是紅毯上最亮眼的巨星，更十足是位漂亮的泰國公主！

《白蓮花大飯店3》Lisa宣傳造型

Lisa化身一朵桃色玫瑰

影集開播前，《白蓮花大飯店3》一行人來到拍攝地曼谷進行最後宣傳，Lisa當天穿著Louis Vuitton為她訂製的緞面桃紅禮服，搭配Bvlgari珠寶，化身為一朵優美的桃色玫瑰。兩截式禮服恰巧展現Lisa招牌的A4腰，心型領口、拖曳大裙襬與同色系的高跟鞋，則讓她的氣場更盛。

After Party黃色小蓮花



曼谷首映的晚會上，Lisa換上另一套黃色短洋裝，與《白蓮花大飯店3》的標誌黃蓮花相得益彰。這回她支持的是泰國的本土品牌Meshmuseum，光澤面料上繡滿細緻水鑽，由超過2000個花瓣排列成的花環衣領，則是由製作泰式傳統飾品的品牌Sarran加入設計，凸顯女性柔美氣質，且過去Lisa也曾經運用Sarran作品於個人音樂MV當中。

蓮花之光



《白蓮花大飯店3》洛杉磯首映活動時立刻掀起話題，Lisa的黃色雙色禮服來自韓國品牌Miss Sohee，正好呼應蓮花的顏色，上身馬甲版型、錯落的珍珠水鑽，處處都是細節；她手持的一朵金蓮花，則同樣是由Sarran替這部影集和Lisa專門打造，命名為「蓮花之光」。

維納斯的誕生



Lisa於洛杉磯首映晚宴上換穿一襲Shiaparelli的拼接禮服，膚色面料製造出透視般的性感，使身體曲線更加分明，站在蓮花背板前的Lisa，根本就是白蓮花版本的《維納斯的誕生》！

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