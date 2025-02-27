fb ig video ETtoday search mobile

《白蓮花大飯店3》Lisa戲外依然是泰國公主！首映造型一套比一套更驚艷

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《白蓮花大飯店3》在2月17日正式開播！其中Lisa的參演是本季一大亮點，不過先前曝光Lisa劇中樸素的模樣，似乎嚇到了不少人？幸好首映活動上，Lisa向我們證明了她依舊是那位能撐起各種華服的泰國公主！

HBO美劇《白蓮花大飯店3》（The White Lotus）2月17日正式開播，本季故事背景移至泰國發展，更邀請到來自泰國的國際巨星Lisa參演，成為最大看點！這是Lisa首度跨足戲劇圈，在《白蓮花大飯店3》中她飾演飯店的服務人員Mook，預告中Lisa頂著近乎素顏的清淡妝容、穿著簡單制服，樸素至極的模樣讓不少粉絲是驚嚇多於驚喜。然而戲外舉行首映會時，Lisa再次以堅強的時尚資源和駕馭力，向我們證明了她依舊是紅毯上最亮眼的巨星，更十足是位漂亮的泰國公主！

《白蓮花大飯店3》Lisa宣傳造型

Lisa化身一朵桃色玫瑰

影集開播前，《白蓮花大飯店3》一行人來到拍攝地曼谷進行最後宣傳，Lisa當天穿著Louis Vuitton為她訂製的緞面桃紅禮服，搭配Bvlgari珠寶，化身為一朵優美的桃色玫瑰。兩截式禮服恰巧展現Lisa招牌的A4腰，心型領口、拖曳大裙襬與同色系的高跟鞋，則讓她的氣場更盛。

After Party黃色小蓮花

曼谷首映的晚會上，Lisa換上另一套黃色短洋裝，與《白蓮花大飯店3》的標誌黃蓮花相得益彰。這回她支持的是泰國的本土品牌Meshmuseum，光澤面料上繡滿細緻水鑽，由超過2000個花瓣排列成的花環衣領，則是由製作泰式傳統飾品的品牌Sarran加入設計，凸顯女性柔美氣質，且過去Lisa也曾經運用Sarran作品於個人音樂MV當中。

蓮花之光

《白蓮花大飯店3》洛杉磯首映活動時立刻掀起話題，Lisa的黃色雙色禮服來自韓國品牌Miss Sohee，正好呼應蓮花的顏色，上身馬甲版型、錯落的珍珠水鑽，處處都是細節；她手持的一朵金蓮花，則同樣是由Sarran替這部影集和Lisa專門打造，命名為「蓮花之光」。

維納斯的誕生

Lisa於洛杉磯首映晚宴上換穿一襲Shiaparelli的拼接禮服，膚色面料製造出透視般的性感，使身體曲線更加分明，站在蓮花背板前的Lisa，根本就是白蓮花版本的《維納斯的誕生》！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《白蓮花大飯店3》來了！LISA首度演出引爆期待，3大絕美拍攝飯店搶先看

● Lisa出席《白蓮花》首映珍珠禮服化身貝兒公主，指間BVLGARI戒指有巧思

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 白蓮花大飯店3, Lisa

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰在看我？】副駕眼神好奇怪，近看竟是大黑狗！

熱門文章

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

ET Fashion

推薦閱讀

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本

美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本

沒運動看臀型就知道！深蹲好處一次看　大腿後緊實無橘皮

沒運動看臀型就知道！深蹲好處一次看　大腿後緊實無橘皮

超愛哭窮三大星座！TOP 1說沒錢都是假　想狂賺的心永無止境 「不想上班」其實很正常　讓生活除了工作有更多期待感 根本神仙打架！孫藝真超狂狀態站台BV　朱智勳脖子上掛條魚就來了 一頭毛燥髮拖垮顏值！養成好髮質「5大重點」快學起來 「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要 萬寶龍鋼筆飆破5500萬　致敬老電影、鑲鑽爆米花飾筆蓋 《白蓮花大飯店3》Lisa戲外依然是泰國公主！首映造型一套比一套更驚艷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面