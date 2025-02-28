《那傢伙是黑炎龍》文佳煐穿Dolce＆Gabbana大秀好身材　內衣外穿超火辣

▲Dolce&Gabbana全球品牌大使文佳煐主演的《那傢伙是黑炎龍》熱播中。（圖／tvN、品牌提供）

圖文／CTWANT

即將在台灣BELLAVITA開設旗艦店的Dolce&Gabbana，全新2025春夏系列形象由全球品牌大使文佳煐（Mun Ka Young）魅力演繹。而文佳煐主演的韓劇《那傢伙是黑炎龍》也正熱播中、滿滿好評，在劇中也穿上Dolce&Gabbana展現好身材！

▲漫改韓劇《那傢伙是黑炎龍》由文佳煐、崔顯旭主演。（圖／愛奇藝國際站提供）

《那傢伙是黑炎龍》文佳煐穿搭：圓點雙層紗洋裝，可鹽可甜

文佳煐穿上Dolce&Gabbana圓點雙層紗洋裝，合身剪裁搭配復古圓點設計，展現玲瓏有緻的好身材，而細腰帶點綴造型則能讓比例變更好，整體風格可鹽可甜。

▲文佳煐劇中穿圓點洋裝，以細腰帶點綴讓比例變更好。（圖／tvN）

《那傢伙是黑炎龍》文佳煐穿搭：內衣外穿／透膚網紗、超性感火辣

在Dolce&Gabbana釋出的一系列春夏形象中，文佳煐真的性感火辣還帶點神祕感！無論是內衣外穿搭配高腰褲與吊帶，展現狂野性感的女王氣勢，還是另一套網紗透膚造型，若隱若現的設計讓好身材全都露，比直接裸露更性感，真的會噴鼻血啊！

▲文佳煐演繹Dolce&Gabbana春夏形象。（圖／品牌提供）

《那傢伙是黑炎龍》文佳煐穿搭：合身剪裁，S腰線＋迷人鎖骨好有女人味

造型風格非常多變的文佳煐，穿上Dolce&Gabbana白色皺褶短洋裝，不只打造逆天美腿線條，性感鎖骨與迷人腰線都非常襯托出女人味。而另一款黑色西裝式套裝，深V領口搭配收腰設計，穿出浮誇誘人的S曲線，就是與生俱來的天后氣派。

▲文佳煐。（圖／品牌提供）

《那傢伙是黑炎龍》文佳煐穿搭：復古印花洋裝，時髦女伶氣質

還有什麼風格可以難得倒文佳煐，復古印花洋裝她也完美駕馭，黑色印花長袖洋裝，精緻優雅造型搭配她慵懶迷濛的眼神，十足的時髦女伶風範。而白色細肩帶深V洋裝，則讓文佳煐化身性感尤物，印花設計則更添迷人風情，自信氣場飆滿分！

▲文佳煐完美駕馭復古印花洋裝。（圖／品牌提供）

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