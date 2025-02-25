寶島眼鏡跨界北港朝天宮吸話題、OWNDAYS聯手七龍珠Z招喚神龍實現願望

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

眼鏡比外型也要比噱頭，寶島眼鏡宣布攜手北港朝天宮推出聯名商品，每款眼鏡融入神明獨特意象，讓你戴眼鏡同時招來好運；而日系眼鏡品牌OWNDAYS則是攜手經典動漫《七龍珠 Z》推出摺疊眼鏡，集滿7款龍珠就能招喚神龍實現願望，帶來十足話題。

▲寶島眼鏡跨界北港朝天宮成功炒熱話題。

寶島眼鏡首次攜手全台香火最旺廟宇—北港朝天宮，匯聚—媽祖、千里眼、順風耳、虎爺、文昌帝君、月老－六大神明共同推出全新聯名系列商品。每款眼鏡皆融入各神明獨特的意象，搭配別具巧思的設計細節，為消費者提供兼具文化底蘊與時尚感的新選擇。

▲媽祖款。

▲虎爺款。

此外，本系列全商品皆經北港媽親自祈福庇佑並過爐加持，賦予每副眼鏡更深層的意義，成為小龍年開運小物，讓佩戴眼鏡同時還能獲得保庇，真是一舉兩得。全新聯名將於3月1日登場，凡購買聯名系列眼鏡，即可獲得同款聯名眼鏡盒、拭鏡布及限量加持御守。

▲7款七龍珠Z摺疊眼鏡給消費者更多選擇。

日系眼鏡品牌OWNDAYS與經典動漫《七龍珠 Z》推出全新跨界合作摺疊眼鏡，專為七龍珠迷及潮流愛好者而設計的熱血之作，將賽亞人篇中第一篇章的人物靈魂注入眼鏡設計中，悟空、界王、達爾、龜仙人等知名的角色，打造出獨具風格的7款七龍珠 Z 摺疊系列眼鏡，搭配專屬龍珠造型眼鏡，同時滿足收納需求。

▲獨具巧思的神龍禮盒，現正在發售中。

隨著全新聯名發售，更加碼推出限量神龍禮盒，可以一次收藏7款七龍珠 Z 摺疊系列眼鏡，呼應集齊7顆龍珠就能召喚神龍實現願望的故事情節，無論是日常穿搭還是收藏展示，都能滿足粉絲對七龍珠的熱愛與時尚追求。