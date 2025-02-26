老台北的美好時光　懷舊音樂獨旅一日遊行程推薦

圖文／own 一個人生活

「輕飄飄的舊時光，就這麼溜走。轉頭回去看看時，已匆匆數年。」耳機那端傳來羅大佑那不羈灑脫的歌聲，這是《戀曲1990》。雖然身處於現今車水馬龍的匆忙人流中，然而耳邊的聲音彷似一瞬將我拉回舊時光，昏黃的夜色、顆粒的質感、熙攘的人群、懷舊的情緒。

現代高壓、快速的生活常常令人喘不過氣，想逃離卻無法逃脫這時代的桎梏，只能在閒暇偷偷去找一個夢，一個懷舊的夢境。這次 own 整理了台北懷舊音樂獨旅的一日遊行程，讓各位尋夢者都可以找到那繁華的老台北夢。

第一站：國家兩廳院表演藝術圖書館

懷舊音樂獨旅一日遊的第一站帶你來到了國家兩廳院表演藝術圖書館，簡稱表藝圖書館。這裡成立於1993年，原本是兩廳院用來紀錄兩廳院的各類演出、蒐集各國參考資料的資料室，並未開放民眾參觀，僅僅在劇場幕後靜靜地典藏著兩廳院所收穫的掌聲。然而隨著館藏數量愈趨龐大，11萬件視聽資料，近3萬本書籍，還有5萬冊左右的海報、節目單等實體文物，便逐步對外敞開，目前皆開放給一般民眾免費進去參觀。

▲國家兩廳院表演藝術圖書館。（圖／丰宇影像）

走進表藝圖書館大門之前需要經過一條長長彎彎繞繞的走道，這條走道就像是一條時光長廊，穿越這時光長廊後即降落於濃厚沉蘊的書樂，打開門看到三三兩兩埋首於舊日輝煌的人們，書架上的書大多有關表演、藝術等，這裡是個專門蒐藏劇場那一瞬間魔幻的圖書館。一場場演出文物積累成活生生的「台灣表演藝術發展史」，未完待續。

再走進表藝圖書館的另一個區域，則會驚喜地發現原來裡面的空間如此寬敞舒適，好幾張大沙發、古董唱盤機還有琳瑯滿目的黑膠唱片、CD。只要是兩廳院會員即可免費借閱黑膠唱片，先挑選一張合頻率的黑膠唱片，再請服務台人員幫你播放黑膠唱片，即可坐在表藝圖書館內享受舊時光的旋律與浪漫。（小秘密：只要是學生都可以免費申請兩廳院的會員身分廳院青喔，快去兩廳院官網申請廳院青，享受兩廳院的資源吧！）

▲只要是兩廳院會員即可免費借閱黑膠唱片。（圖／丰宇影像）

地址：台北市中正區中山南路21-1號國家戲劇院B1

開放時間：週一至週五09：00－20：00；週六、週日12：00－20：00

第二站：小島裡 SIDOLI RADIO

一整個早上都浸泡在沉甸甸的書籍和悠揚古典的樂章中，到了中午便覺飢腸轆轆，那第二站就去大稻埕的小島裡吃東西吧！

木牆配上大片透明玻璃櫥窗，像是一座老售票亭，又像是日本昭和年代的喫茶店。店內擺放一架SABA FREIBURG 100旗艦真空管收音機，連桌上的燈飾都是麥克風造型，接著就會看到錄音空間，再走進去就是卡帶選物區和展覽空間。如果再走下去地下室，就會發現卡帶專賣區，這空間原本是個防空洞，藏放著人們；後改建成卡帶專賣區，儲藏著聲音。小島裡是一個以聲音為載體的新概念場域，結合錄音室、唱片行、咖啡、選物。

▲小島裡是一個以聲音為載體的新概念場域，結合錄音室、唱片行、咖啡、選物。（圖／小島裡SIDOLI RADIO官網）

進去小島裡後，店員會請你選擇一個喜歡的卡帶帶回桌區，菜單就悄悄地藏在卡帶盒裡面，如果想聽選取的卡帶，也可以請店員提供播放器，這樣便可以一邊用餐、一邊聆聽卡帶，沉浸式體驗懷舊年代的午餐時光。小島裡不只有咖啡，還有甜點與鹹食，不過店家會定期更換餐點，所以菜單還是以現場的為準。

如今小島裡還進行著一項非常有意義的計畫，計畫將以「聲音」為媒介，透過聽覺感受刺激想像，挖掘屬於臺灣地方的深度內容體驗，走進並還原現場，收集、模擬地方區域當下的一切聲音，再透過設計形塑聲音的立體還原，以非傳統書面、文字的方式讓大眾重新閱聽深度地方文化的另一面相，創造一個豐富時代文化的「聲音圖書館」。

▲在小島裡可一邊用餐、一邊聆聽卡帶。（圖／小島裡 SIDOLI RADIO官網）

地址：台北市大同區長安西路245號

營業時間：週三至週日11：00－18：00；週一、週二公休

第三站：第一唱片行

在大稻埕的小島裡吃飽喝足後，怎麼可能錯過大稻埕的周邊景點呢？大稻埕本身就是個擁有濃厚文化底蘊的地方，大稻埕第一劇場舊址對面的「第一唱片行」更是用聲音凍結了時光，架上林林總總地擺滿了早期流行歌曲的黑膠唱片。這家唱片行是由喜歡音樂的李錦祥先生創立，店面裡充滿了光陰的故事，屹立於日治時期以來繁華市街象徵的大稻埕。

▲第一唱片行是由喜歡音樂的李錦祥先生創立。（圖／第一唱片行臉書粉絲專頁）

漫步於大稻埕這濃縮光陰之地，不要忘記踏進第一唱片行，感受1935年的文青們看完第一劇場的電影，散場後總來此地徘徊、流連。

地址：台北市大同區保安街88號

營業時間：週一至週日09：00－18：00

第四站：西門金獅大酒樓

下午的大稻埕漫步結束，又是時候吃個晚餐，晚餐還是必須延續一日遊主題：懷舊復古，所以我們來到西門金獅大酒樓！

金獅樓位在西門町鬧區的獅子林大樓，抵達獅子林大樓後直接搭乘電梯到十樓就可以到金獅樓。金獅樓已經營43年，提供台灣碩果僅存之傳統手推車港式點心，及正宗的港式料理。裡面的場地超大，店內的裝潢是老派的金碧輝煌，來到這裡有如置身港澳茶樓。金獅最大的特色就是會有推車服務，坐在座位上即可點選各式港式餐點、茶點。晚餐不妨來金獅樓感受年代回憶與氛圍感。

▲金獅樓提供台灣碩果僅存之傳統手推車港式點心及正宗的港式料理。（圖／金獅樓茶餐廳有限公司 – 西門徒步區街區發展促進會官方網站）

地址：台北市萬華區西寧南路36號10樓

營業時間：週一至週日10：00－21：30

第五站：浪漫屋視聽歌唱城

懷舊音樂獨旅一日遊的最後一站來到中山國小附近的浪漫屋視聽歌唱城，這裡可是老台北繁華夢的真正所在。浪漫屋擁有上百坪空間、閃亮亮燈串、旋轉霓虹燈以及鮮豔的招牌字樣，瞬間讓人穿越到那蒙上時光魔法、金光閃閃的繁華年代。

▲浪漫屋視聽歌唱城擁有上百坪空間。（圖／浪漫屋視聽歌唱城臉書粉絲專頁）

一人只需要消費一百，即可開始點歌、唱歌，不限時間。店內氣氛熱鬧喧嘈，播放著許多經典老歌，平日也會有不少叔叔、阿姨來此隨著樂音練習國標舞、唱歌，且店內還有一隻超級漂亮的波斯貓貓。總之，若是想體驗復古年代的條通唱歌文化，超級推薦來這！

地址：台北市中山區錦州街50號B1

營業時間：週一至週日24小時營業

繁華老台北夢醒時分

夜晚總會逝去；夢境總會消散。

這次 own 透過懷舊音樂為介質，帶領大家穿越時空，見識那繁華老台北。雖然時代總會過去，但是音樂卻會永遠流傳，所以若是厭倦日復一日的現今日常，想作個繁華老台北夢，感受夢境的美好、絢爛，不妨來場懷舊音樂獨旅一日遊。

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