你今天喝牛奶了嗎？營養師：研究證實乳製品有助於減重

▲牛奶營養價值高也有助於體重管理。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你今天喝牛奶了嗎？營養師程涵宇分享，研究發現，乳製品中的營養素有助於體重管理，不僅能降低體脂肪，還能幫助維持肌肉量，這次因為乳製品含有3大關鍵成分，究竟牛奶要怎麼喝呢？聽聽營養師怎麼說。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#蛋白質（乳清蛋白&酪蛋白）

蛋白質可以促進肌肉合成，防止減重時流失肌肉，另一方面也能提高代謝率，每日多燃燒 80-100 卡路里，最後幫助調節食慾，讓你更有飽足感，減少攝取過多熱量。

#鈣質

研究顯示，足夠的鈣質攝取有助於抑制食慾，還能促進脂肪分解、抑制脂肪囤積，鈣質攝取不足可能與腹部肥胖有關，每日鈣質低於 398 毫克，腹部肥胖機率增加 30%。

#健康脂肪 （中鏈三酸甘油酯和共軛亞麻油酸）

健康脂肪可以幫助身體減少脂肪合成，增加脂肪燃燒，另外也能透過調節食慾與能量平衡，有助於減重時維持體能。

那麼減重每天該喝多少牛奶呢？營養師程涵宇建議每天至少2 杯牛奶（共480 毫升）或2份的乳品，符合國民飲食指南，另外也提醒大家，根據過去的國民營養調查台灣人大多乳製品攝取不足，所以應適量補充才行。若為乳糖不耐症的話，也可以選擇優酪乳或起司替代，幫助消化也能避免喝牛奶脹氣或是腹瀉的問題。



