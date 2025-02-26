手沒顧好超顯老！5個容易忽略的日常習慣　用熱水洗手也超傷

▲洗手的溫度也要注意。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雙手是最容易暴露年齡的部位之一，很多人因為日常習慣不佳，導致手部提早老化。以下是5 個傷害雙手的壞習慣，如果你也有這些行為，建議盡快改善！

#忽略防曬

紫外線會破壞膠原蛋白，加速手部皮膚老化，導致色斑、皺紋和鬆弛。建議每天外出除了記得塗臉部防曬，手部的也要一併塗上，尤其是開車、騎車時，因為手部最容易被陽光照射。

#經常用熱水洗手

熱水會帶走皮膚上的天然油脂，使手部皮膚變得乾燥、粗糙，甚至導致細紋產生。建議改用溫水洗手，並選擇溫和的洗手乳，減少刺激。洗完手後，記得擦乾並塗抹保濕護手霜。

#忽略手部保濕

手部皮膚的皮脂腺較少，容易乾燥、長細紋，甚至出現皺紋和龜裂。建議養成每天至少塗抹2-3 次護手霜，建議選擇含乳木果油、玻尿酸或維生素E的護手霜，提供深層滋潤。

#經常使用含酒精的消毒產品

酒精會帶走皮膚的水分和油脂，長期使用會導致手部乾燥、脫皮，甚至變得粗糙。建議使用酒精消毒後，記得立刻補擦護手霜，避免水分流失。

#做家事忽略戴手套

洗碗、打掃、搬重物等日常活動會讓手部接觸清潔劑或硬物，容易讓手變得粗糙，甚至長繭。進行家務時，戴上橡膠手套或棉質手套，避免手直接接觸清潔劑或硬物，保護肌膚不受刺激。