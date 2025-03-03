2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水

▲2025上半年最值得入手的香水。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著2025年的到來，香水市場迎來了一波令人驚艷的香水新作，各品牌紛紛推出具備創新理念與獨特香氣的作品。小編整理四款2025上半年最值得入手的年度佳作香氛，無論是喜歡經典優雅、夜晚魅惑，還是清新自然的氣息，都能找到適合自己的選擇。

1. 香奈兒摩登COCO魅惑印記隨行香水：奢華魅力的時尚配件

香奈兒在2025年春季推出全新限量版摩登COCO魅惑印記隨行香水，不僅延續摩登COCO系列的迷人氣息，更將香氛化為時尚配件，成為女性魅力的象徵。延續經典的摩登COCO香氣，帶有自由奔放且性感的調性，適合隨心噴灑於肌膚或衣物，讓魅力隨時綻放。

▲CHANEL摩登COCO 魅惑印記隨行香水3x7ml／7,680元（限量發售）。（圖／品牌提供）

瓶身採用白色與金色交織設計，並隨附金色鍊條與珍珠串，可掛於手腕或放入包中，展現極致優雅，完美契合時尚女性的日常需求。

▲絕美白色瓶身可背著隨時補噴，成時尚配件。（圖／品牌提供）

2. 嬌蘭花草水語 夏沁玫瑰淡香水：清新療癒的夏日氣息

嬌蘭以大自然為靈感，於2025年春季推出花草水語夏沁玫瑰淡香水，以清爽的小黃瓜氣息搭配柔和的玫瑰，打造沁涼宜人的嗅覺體驗。小黃瓜的綠意與水感帶來瞬間降溫的清新感受，玫瑰花瓣的優雅芳香則細膩不甜膩，最後融合白麝香與洋梨的輕盈果香，讓整體香氣更加溫潤舒適。

▲嬌蘭GUERLAIN 花草水語夏沁玫瑰淡香水75ml／4,340元、125ml／5,900元、另有補充瓶200ml／7,100元。（圖／品牌提供）

這款香氛採用環保瓶身設計，可補充香水，呼應嬌蘭的永續理念。經科學驗證，使用這款香氛能夠帶來愉悅放鬆的效果，特別適合喜愛清新自然氣息、適合日常使用的香氛愛好者，或是追求夏日活力氛圍的人。

▲嬌蘭GUERLAIN 花草水語夏沁玫瑰淡香水75ml／4,340元、125ml／5,900元、另有補充瓶 200ml／7,100元。嬌蘭夏沁玫瑰護手霜 50ml／1,930元（六月上市）。（圖／品牌提供）

3. Diptyque 限量爵夢系列 Orphéon：讓你一噴沉浸於60年代巴黎夜生活

Diptyque以1960年代巴黎聖日耳曼區的爵士酒吧為靈感，推出全新限量版爵夢（Orphéon） 香氛系列。這款香水彷彿一張通往復古夜生活的門票，讓人感受到巴黎夜晚的迷人氛圍。杜松子與雪松木營造酒吧中木質裝潢與琴酒的清新氣息，東加豆的香甜與茉莉的細緻交織其中，基調則以溫暖柔和的木質調收尾，整體香氛層次豐富且極具魅力。

▲75ml 香氛瓶以限量版橡木盒包裝，靈感來自酒吧的烈酒櫃，而30ml版本則適合隨身攜帶，讓你隨時感受巴黎夜色魅力。 Diptyque 2025限量爵夢淡香精禮盒75ml／9,850元； Diptyque 2025限量爵夢淡香精75ml／6,500元； Diptyque 2025限量爵夢淡香精30ml／3,400元。（圖／品牌提供）

此外，Diptyque還推出了蠟燭二重奏禮盒，包含清雅水煙與杜松兩款香調，讓你在家中也能沉浸於這款香氛的獨特氛圍。這款香氛特別適合喜愛復古風格與無性別香氛的品味人士，或是對巴黎文化與夜生活充滿熱情的人。

▲Diptyque 2025限量蠟燭禮盒70gx2／3,000元。（圖／品牌提供）

4.Aesop 詠香水：無性別香氣，連男生都愛上的ＭＡＮ式花香水

Aesop詠香水是由Aesop最熱賣的悟香水調香師賽琳巴雷爾（Céline Barel）最新傾心創作！全新詠香水以「柔」與「韌」之間的詩意張力為靈感鋪陳，創造出顛覆人們對花香調的既定印象。 這款最新香氛讓花香調成為一款無性別的香氛，男女都可以穿搭，讓你一聞不禁令人讚嘆，原來花香調男人噴上也很MAN！

▲Aesop 詠香水50ml／5,600元。（圖／品牌提供）

調香師運用珍稀白木蘭花香氣的葉子萃取出香氣，散發白木蘭葉、羅馬洋甘菊、雪松之心的氣息，這是一瓶大膽挑逗的多層次香氛，顛覆人們對花香香水的既定印象。

香水英文取名「Aurner」，這是源自盎格魯諾曼語的動詞，意為「被花朵裝飾、點綴」，象徵為肌膚披上充滿勇氣與韌性的香氛外衣。

▲Aesop 詠香水50ml／5,600元。（圖／品牌提供）

詠香水的前調是璀燦明亮的活力柑橘氣息，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織，中調展示了馥郁花葉香，包括白木蘭葉帶有花香的草本層次，點綴上天竺葵的芬芳，而小荳蔻的溫暖香辛料氣息，則暗示出尚未登場的深沉木質底蘊。 同樣基底擁有層次豐富的森林木質調，以檀香、香附子、雪松之心撫慰人心，更讓白木蘭葉的深刻香氣得以大放異彩。

▲Aesop 詠香水50ml／5,600元。（圖／品牌提供）

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