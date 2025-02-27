宛如蝴蝶鱗粉般閃耀！透明系春妝美瘋了　單色成妝也時髦

記者李薇／台北報導、攝影

春季的妝容總是充滿繽紛絢麗的感覺，像是香緹卡、LUNASOL都不約而同推出顏色淡雅，卻又非常有辨識度的仙氣色調，而且任何人都可以輕鬆上眼，打造出具有生氣的妝容效果。

香緹卡每年的慈善彩妝系列都很受到矚目，不僅根據不同季節推出粉質極為細膩的彩盤，更是在包裝上響應動物保育的使命，2025年春季與美國薛西斯戈灰蝶協會及英國蝴蝶保育協會合作，發表春遇舞蝶慈善彩妝，運用具有透光感的色調搭配上波光粼粼的閃粉，模擬蝴蝶翩翩起舞的姿態與鱗片上閃耀的光澤。

其中，限量三色眼彩盤總共推出2款色選，藍色盤運用粉紅、薄荷綠與奶茶棕搭配，紫色盤則是古銅、紫玫、奶橙打造，不管是單顆上眼或是多層次疊擦，都可以展現出具有輕盈感的眼妝氛圍；同時搭配的花妍絢光潤唇彩也有4支不同的顏色，都是具有溫柔潤色效果，不僅能夠滋潤雙唇，還能夠營造好氣色。

以日本12℃的春季氣溫，乍暖還寒的溫煦陽光透過寒冷空氣，宛如淡淡水霧朦朧的色調，是這一季彩盤的重點，尤其是最受粉絲喜愛的晶巧霓光眼彩盒N，4格不同的色系都是運用低飽和的淡雅色選做搭配，可以呈現出有別於其他三個季節的通透眼妝，輕鬆勾勒深邃眼眸。