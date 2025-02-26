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一頭毛燥髮拖垮顏值！養成好髮質「5大重點」快學起來

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▲▼養成好髮質「5大重點」快學起來 。（圖／Unsplash）

▲過度頻繁染燙導致頭髮乾燥且易斷裂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

擁有精緻妝容還不夠，小心被髮質拉垮顏值，現代人喜歡頻繁更換髮色和髮型，導致秀髮受損，若不做好養護，受損輕則分叉，重度受損可能會使頭皮失衡，乾癢、脫髮跟著來，盤點養成好髮質5大重點，現在跟著做還來得及。

#避免頻繁染燙，減少熱傷害

染燙會破壞髮絲結構，使頭髮變得乾燥、易斷裂，如果要染燙，間隔至少 3～6 個月，避免過度受損，另外在吹整前也務必使用抗熱護髮產品，幫助減少吹風機、電棒捲的傷害。

▲▼養成好髮質「5大重點」快學起來 。（圖／Unsplash）

#選擇適合的洗髮精

許多人都挑錯洗髮精，應該依照頭皮屬性而非一句髮質狀況來挑選，洗髮重要的是洗頭皮，而非洗髮絲，若使用錯誤，容易使頭皮乾燥或油脂分泌失衡。而洗髮的溫度也很重要，溫水會比熱水好過熱的水讓頭皮變乾燥。

#搭配按摩促進血液循環

健康的頭皮能提供養分，讓新生髮更強韌，建議可以每天梳頭、定期按摩頭皮來增進血液循環，即便天冷也別長時間戴帽子，頭皮長時間悶著，容易出油或導致發炎現象。

▲▼養成好髮質「5大重點」快學起來 。（圖／Unsplash）

#補充養髮食物

缺乏營養會導致頭髮乾燥、脆弱、容易掉髮，建議多攝取蛋白質（雞蛋、魚、堅果）、 補充 Omega-3（鮭魚、亞麻籽）和維生素B群&鐵質（菠菜、紅肉），有助於強韌髮絲。

#使用護髮油、髮膜，加強保養

洗髮後擦乾 7 成時，抹上護髮油，幫助鎖水抗毛躁，若你為受損髮質，建議把髮膜加入日常保養，依據狀況每周使用髮膜1-2 次，幫助補充養分、提升髮絲彈性。

關鍵字：

髮質, 養髮, 頭皮保養, 染燙, 秀髮

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