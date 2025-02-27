沒運動看臀型就知道！深蹲好處一次看　大腿後緊實無橘皮

▲跟著深蹲打造迷人翹臀。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你一定聽過深蹲（squat），正確的深蹲能讓你擁有漂亮翹臀，有沒有運動其實看臀部就知道，因為長時間久坐、地心引力影響，都會讓臀型失守。深蹲練習不只能練就美麗臀型，還能讓你全身線條看起來更為勻稱。

1.深蹲不受限，不花時間

以跑步來說，少說也要跑上30分鐘，甚至到一個小時，但是進行一次有效的深蹲訓練，只需要10分鐘。而深蹲也沒有場地限制，只要有空間就能隨時做起來。

2.和跑步比起，對關節影響較小

我們都知道，長時間跑步會對膝蓋有磨損，特別是在水泥地上跑步，而深蹲對膝蓋的影響較小，除非你深蹲負重很大，建議試試用一次深蹲代替一次跑步，這樣不僅能達到訓練，更能保護膝蓋。

3.深蹲後能補充更多碳水化合物

長時間的跑步屬於有氧運動，也就是調動脂肪給身體提供動能，而深蹲屬於無氧運動，能量來源為肌糖原，它們來自自身儲存的碳水化合物，許多減重朋友都對碳水化合物斤斤計較，這時候多做深蹲，即使偶爾吃過量也不需要擔心。

4.深蹲讓你獲得更好身材

長時間跑步訓練所獲得的身材，就好比馬拉松的運動員，進行深蹲練習的身材就好比短跑運動員。觀察兩者身材便可發現，短跑運動員的臀部較翹。

5.深蹲訓練後腰圍更緊實

以跑步當作減重訓練的朋友是否發現，跑步雖然體重下降了，但對鬆垮的腰腹部改善有限，和跑步比起，深蹲運用到腰腹力量，能帶給你更強而有力的腹部線條。