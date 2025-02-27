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快速瘦下來秘訣！先了解自己是哪種胖才對

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人飲食攝取種類多，加上工作壓力與性質的影響，很多人都是久坐不動或是身體代謝緩慢，但其實每一種肥胖的狀態，應該採取的減肥方式都有所不同，建議一定要先了解體型再來瘦身。以下就盤點三大體型與減肥方案，對症下藥就對了。

▲減肥,瘦身,健身。（圖／達志示意圖）

＃壓力型肥胖

．特徵：腰圍一整圈都肥胖

．常見狀態：只要一有壓力就喜歡吃吃吃，不分時段，特別喜歡甜食類型的食物，加上因為壓力大，皮質醇分泌過多，導致脂肪堆積。

．建議方案：比起從食慾開始控制，最好的方案是把壓力降下來，可以做一些運動、冥想或是瑜伽等身心放鬆的活動，幫助多巴胺分泌，增加愉悅感，減少壓力，讓皮質醇維持穩定水平，慢慢就可以把食慾變低、減少糖類攝取慾望。

▲減肥,瘦身,健身。（圖／達志示意圖）

＃代謝型肥胖

．特徵：腹部位置特別肥胖

．常見狀態：整體身體代謝狀況較差，身體肌肉含量不夠，都是脂肪居多，長時間沒有運動，然後有睡眠不足，可能有過度節食的減肥史。

．建議方案：最好可以進行一些肌力的運動訓練，增加肌肉能夠讓自己提高基礎代謝，坐著也可以變瘦，讓身體不至於都是脂肪的狀態，適當肌肉也可以讓自己更有力氣，可以多吃牛肉或是羊肉，以及良好的高蛋白質食材。

▲減肥,瘦身,健身。（圖／達志示意圖）

＃飲食型肥胖

．特徵：上半身型肥胖

．常見狀態：喜歡味道重、高油高鹽的食材，對於奶油類型的製品與甜品，可以說是沒有辦法抗拒，特別喜歡洋芋片、蜜餞或是醃漬食品，一吃就是整包，當然容易肥胖。

．建議方案：除了控制糖分的攝取之外，建議也要戒掉吃零食的習慣，三餐正常吃，就不要於零碎時間進行熱量補充，否則只會越來越胖，嘴饞的癮一定要想辦法戒掉，可以多喝水、無糖茶來取代，或是找別的事情做，都是轉移很好的方式。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 健身

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