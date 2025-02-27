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當摯愛離世後的Tom Ford：下一個20年，我想拍電影！

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Tom Ford告別時尚圈一年多後，現身英國時尚大獎頒獎典禮。（東方IC）

圖文／鏡週刊

當你的心跳化作直線，時間便凝結於這一刻，我再也走不進明日…然而眼前稚嫩的目光仍等待著依靠，現實不給人崩潰的權利，只能將悲痛揉進日常。漫漫餘生，我將以思念為燈，照亮前路，引領孩子共赴未來。

愛上他只要十幾秒

2021年，設計師Tom Ford告別人生摯愛，開啟單親父親的生活。他曾對《華爾街日報》吐露心聲：「過去的早晨，Richard會幫忙準備好兒子的早餐。如今他離開了，換我接手，直到最近仍有些手忙腳亂。」適應沒有對方的日子，談何容易？「我常忍不住冒出這念頭：『喔，我得打電話給Richard告訴他這件事！』下一秒才想起，他已不在了…」

Tom Ford（右）對相差13歲的Richard Buckley二見鍾情，成為時尚圈佳話。（翻攝自Tom Ford IG）

▲Tom Ford（右）對相差13歲的Richard Buckley二見鍾情，成為時尚圈佳話。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

Tom與Richard是時尚圈的傳奇戀人。1986年，25歲的Tom在紐約時裝秀上，邂逅了38歲的《WWD》編輯Richard Buckley；數日後，2人再次相遇，Tom Ford在搭電梯的短短數十秒，墜入愛河，「當你凝視他雙眸，發現一種相識多年、歸心似箭的感覺。」這個人，就是對的人。他確信。

無奈造化弄人，交往3年後，Richard確診咽喉癌，Tom Ford不離不棄伴他走過低潮。期間，2人透過代理孕母迎來寶貝兒子Jack，並在同婚合法化後修成正果。然而這篇連載30年的愛情故事，卻在2021年因Richard病逝，劃下句點。

Tom Ford（中）從品牌典藏庫挑選自己最愛的造型，當作這13年設計生涯的告別作。（翻攝自Tom Ford IG）

▲Tom Ford（中）從品牌典藏庫挑選自己最愛的造型，當作這13年設計生涯的告別作。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

時尚熱血電影揮灑

Tom Ford經雅詩蘭黛收購後，投注大量資源在彩妝香水上，舒淇成為最新代言人。（翻攝自Tom Ford IG）

▲Tom Ford經雅詩蘭黛收購後，投注大量資源在彩妝香水上，舒淇成為最新代言人。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

丈夫離世後，Tom Ford連續2年缺席時裝週；2022年更決定將一手創立的同名品牌，全數出售給美商雅詩蘭黛。「我用35年的時間，在時尚界說盡色彩，夠了。」他認為，某些職業會隨著歲月增長而影響力愈發深遠，「然而，很少設計師在62歲時改變時尚界，這裡是年輕人的遊戲圈。」

在摯愛逝世3年後，Tom Ford上台領取「傑出成就獎」，直言此獎對他別具特殊意義。（翻攝自britishfashioncouncil IG）

▲在摯愛逝世3年後，Tom Ford上台領取「傑出成就獎」，直言此獎對他別具特殊意義。（圖／翻攝自britishfashioncouncil IG）

去年，英國時尚大獎將「傑出成就獎」頒給了Tom Ford，表彰他對時尚圈的多年貢獻；設計師Stella McCartney特別提及，「很多人不知道，作為父親，亦是他此生最偉大、最重要的一項成就。」10年前，他對媒體聊起如何當奶爸餵飯、陪玩、換尿布…那雙閃閃發亮的眼睛，至今無人能忘。

出自Tom Ford之手的女裝，性感卻不庸俗，自信但不自大。（翻攝自Tom Ford IG）

▲出自Tom Ford之手的女裝，性感卻不庸俗，自信但不自大。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

別急著惋惜Tom Ford埋沒才華，他在時尚圈急流勇退，不只想撥出更多時間陪伴孩子，「我希望繼續保持熱血直到82歲。而生命的下一個20年，我想拍電影。」Tom Ford說出他的計畫。20年前，他曾暫別設計圈，改行當導演，2部作品《摯愛無盡》《夜行動物》獲得金球獎、金像獎提名肯定。拍電影，對他而言，不只是玩玩。

為接棒者鼓掌喝彩

少了創辦人的時尚品牌Tom Ford，如今又是何種面貌？最初，品牌找上任職25年的男裝設計主管Peter Hawkings接掌創意總監，不過他在一年多後無預警離職，如今改由Haider Ackermann接下大位。

Haider Ackermann才華洋溢，被欽點為時尚品牌Tom Ford新任創意總監。（翻攝自Tom Ford IG）

▲Haider Ackermann才華洋溢，被欽點為時尚品牌Tom Ford新任創意總監。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

這位Haider Ackermann，除了擁有同名品牌外，亦是Canada Goose創意總監。他靠著前衛大膽的剪裁與用色，成功圈粉無數，甜茶Timothée Chalamet、Tilda Swinton、GD權志龍皆為之傾心；已故老佛爺Karl Lagerfeld在世時，亦多次賦予讚美。

熱愛皮衣的輝達創辦人黃仁勳，穿上Tom Ford最新款鱷魚皮皮衣，出席2025 CES大展。

▲熱愛皮衣的輝達創辦人黃仁勳，穿上Tom Ford最新款鱷魚皮皮衣，出席2025 CES大展。

Tom Ford的西裝，是名人出席盛宴的不二首選，圖為雷神索爾Chris Hemsworth。（翻攝自Tom Ford IG）

▲Tom Ford的西裝，是名人出席盛宴的不二首選，圖為雷神索爾Chris Hemsworth。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

2025春季系列誕生於兩位設計師交替間的空窗期。（翻攝自Tom Ford IG）

▲2025春季系列誕生於兩位設計師交替間的空窗期。（圖／翻攝自Tom Ford IG）

對這位即將接棒的新總監，Tom Ford本人滿懷期待，「一直以來，我都是Haider的忠實粉絲。他將如何重新詮釋品牌，令我感到無比興奮。」而Haider Ackermann為Tom Ford設計的第一場秀，將於今年3月登場，「在那場大秀，我想我會是第一個站起來鼓掌的人。」Tom Ford如此說道。

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鏡週刊, Tom Ford

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