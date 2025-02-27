高雄夢時代3月甜點爆發　高顏值狸小路千層蛋糕新進駐

▲高雄夢時代新進駐台南千層蛋糕「狸小路」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

228連假即將到來，高雄夢時代3月起集結人氣甜點店正式進駐與快閃店，從草莓主題甜點到經典日式和菓子，滿足甜點控的味蕾。網羅《OASIS 馬琳糖》、《萬益》、《和菓子》、《Mr. HOKTO》等，推出期間限定商品，讓民眾在假期中享受療癒系甜點。

▲「十月甜 Oct. Sweet」波士頓派。

正值草莓盛產季節，OASIS 馬琳糖推出「草莓脆脆口味馬琳糖」，使用減糖、低油的蛋白糖霜搭配酸甜草莓乾，口感輕盈酥脆，適合作為小巧伴手禮。31冰淇淋則推出期間限定草莓聖代，選用5顆新鮮草莓，搭配日本的香酥千層派餅乾推出「頂級新鮮草莓聖代」，追蹤品牌IG還能享有折扣優惠。

▲亞尼克以切片蛋糕起家更以生乳捲揚名，開幕期間3月1日-3月31日單筆滿3,000元，贈原味生乳捲乙條，限量200份。

除了限定甜點，夢時代也迎來多家知名甜點品牌正式進駐，3／1起B1F將新增亞尼克蛋糕與「十月甜」波士頓派，亞尼克以招牌生乳捲聞名，3／1-至3／31開幕期間，單筆消費滿1,699元，即贈送限量保冷袋，消費滿3,000元可獲贈原味生乳捲；十月甜則主打波士頓派，再推與「快車肉乾」聯名的「芋泥肉鬆口味波士頓派」，3／1至3／7開幕期間，購買一顆蛋糕即可獲贈設計款保冷袋，購買三顆再贈雪藏原味波士頓派。

▲「十月甜 Oct. Sweet」開幕期間搶先開賣「快車肉乾聯名款芋泥肉鬆口味」，售價458元。

台南千層蛋糕品牌狸小路，也將在3／18進駐夢時代，主打純粹原料與細膩層次感的千層與裸蛋糕。開幕首兩日購買單片千層，即可獲贈同口味千層一片（每日限量50組，每人限購一次）。

▲IKEA草莓霜淇淋售價20元，草莓菲達起司沙拉售價149元。（圖／IKEA）

IKEA今年首度跨足鹹食草莓料理，推出「草莓菲達起司沙拉」，以四種生菜為基底，搭配菲達起司與新鮮草莓，並以香脆核桃點綴，呈現出清爽與濃郁兼具的美味。

甜點系列則有口感輕盈的「草莓杯子蛋糕」，內餡添入滑順草莓奶霜，搭配新鮮草莓片。美食小站主打的「草莓霜淇淋」也強勢回歸，以草莓與切達起司的獨特組合，創造出層次分明的風味。另外還有以愛心造型呈現的「草莓鬆餅」，搭配草莓抹醬，增添甜蜜氣氛。