精品運動鞋6款推薦　LOEWE芭蕾舞跑鞋質感滿分、GUCCI GG圖案細節拉滿

▲精品運動鞋推薦。（圖／品牌提供）



圖文／CTWANT

舒適百搭的球鞋，除了一般運動休閒品牌之外，想要品味質感更上一層樓，其實高級精品不乏好選擇，無論是優雅復古的Dior D-Sketch、LOEWE將跑鞋及芭蕾舞平底鞋結合的Ballet Runner 2.0、GUCCI NORA繫帶設計鞋款，或是TOD'S推出台灣限定款休閒鞋，款款高顏值又細節滿滿，非常值得投資一款！

精品運動鞋：Dior D-Sketch休閒鞋

D-Sketch休閒鞋於春夏女裝發表會上首次亮相，以迷人的懷舊輪廓和纖細的雙色鞋底為特色，復古造型脫穎而出。設計時的鉛筆草圖筆觸標記手工展現於鞋面，賦予大膽而時尚外觀，黑色或白色印花尼龍款式，雙層鞋帶與「Christian Dior」的品牌簽名，為鞋款增添點睛之筆。

▲Dior D-Sketch科技布料拼接小牛皮運動鞋／35,000元。（圖／品牌提供）

精品運動鞋：LOEWE Ballet Runner 2.0

LOEWE將跑鞋及芭蕾舞平底鞋合二為一，而進化版Ballet Runner 2.0更吸睛。獨特的不對稱鞋頭設計，改良細節包括鞋側的“L”字款、鞋舌壓印anagram標誌以及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。

▲LOEWE進化版Ballet Runner 2.0更吸睛。（圖／品牌提供）

以精巧的Sacchetto construction（手套式縫法）製作，形成襪子般的內部結構，加強鞋身靈活性和舒適程度。鞋身輕巧、小牛皮鞋點綴精美的注射成型橡膠標誌，質感滿分！

▲LOEWE Ballet Runner 2.0尼龍和小牛皮運動鞋／26,000元，Ballet Runner 2.0柔軟小牛皮運動鞋鞋／32,000元。（圖／品牌提供）

精品運動鞋：GUCCI NORA休閒鞋

GUCCI每每推出新鞋款都是爆話題阿，這次一樣延續經典元素，並注入創新視角。RE-MOTION時尚運動鞋，重現秀場色彩宣言，包含墨綠色、酒紅色以及百搭的白色系，最精緻的細節就是可拆卸踝帶，增添細緻層次。

▲GUCCI NORA休閒鞋／35,100元。（圖／品牌提供）

精品運動鞋：GUCCI GG CUB3D運動鞋

GUCCI另一款秀場上的亮點鞋款GG CUB3D運動鞋，靈感源於2024年米蘭設計周首次亮相的Rosso Ancora限量版運動鞋。採用多種材質打造品牌辨識度，鞋面結合Demetra再生材質與輕盈透氣的網眼布料，兼具時尚與舒適的雙重特性。鞋底以立體Interlocking GG圖案為設計亮點，細節直接拉滿。

▲GUCCI GG CUB3D 休閒鞋／43,000元。（圖／品牌提供）

精品運動鞋：TOD'S 休閒鞋（台灣限定款）

TOD'S春夏推出台灣限定款休閒鞋，以玫瑰杏色和時尚灰閃耀亮相，復古運動風格簡易百搭褲裝和裙裝，穿上時髦舒適又休閒。而鞋底燙金「台灣限定款」字樣，兼具珍藏與實穿價值。

▲TOD'S玫瑰杏色休閒鞋（台灣限定款）／28,100元、時尚灰休閒鞋（台灣限定款）／28,100元。（圖／品牌提供）

精品運動鞋：COACH SOHO 休閒鞋

COACH的SOHO休閒鞋，全新設計靈感來自品牌的紐約根源，首度亮相於2025年Coach春季時裝秀。細節包含Coach故事皮牌、光滑耐用的皮革經特殊處理後更具絕佳透性效果、以及細緻縫線細節與再生材質包邊。

▲COACH SOHO 休閒鞋首度亮相2025 Coach春季時裝秀。（圖／品牌提供）

除了內裡使用100%再生聚酯，以循環再利用材質製成鞋帶、尼龍鞋舌以及橡膠鞋墊，甚至品牌經典的Signature C立體logo也是，幫助減少對環境衝擊。

▲COACH SOHO 休閒鞋／5,800元～6,800元。（圖／品牌提供）

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