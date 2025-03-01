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關島旅遊熱潮重啟！最新必玩必逛攻略　解鎖海上鞦韆、沙堡秀震撼全場

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

隨著聯合航空將在4月直飛啟航，關島再度迎來旅遊熱潮！日前重返關島，發現不少全新亮點，無論是海上活動、購物新地標，還是精彩表演，都讓人驚喜滿滿。以下精選三大亮點，讓你的關島之旅更精彩！

▲睽違5年再訪關島，帶給我不少驚喜。

▲這回在關島看了三場秀，其中「KÅRERA 秀」別開生面、留下深刻印象。

▲多種水上活動，尤其適合喜歡追求刺激的遊客。

▲關島不管水上或水下都精彩，值得安排一天玩水日好好玩得過癮。

1. 海上冒險：比基尼島（Bikini Island Club

關島南部新興的水上活動天堂「比基尼島」，位於可可斯潟湖（Cocos Lagoon），提供一站式海上體驗。從水上摩托車、香蕉船、浮潛，到出海賞豚、與海龜共游，這裡可一次滿足！最特別是還有在湛藍海面上的鞦韆，讓你盪入大海，解鎖鞦韆新體驗。關島四季如夏，特別適合避寒度假，當台灣寒流來襲，就讓關島陽光與蔚藍海洋趕走冬季憂鬱！

必玩活動：

水上摩托車：沿著關島最長的海上路線騎乘水上摩托車，享受速度快感。

浮潛與生態探索：海水清澈見底，無需潛水執照也能輕鬆觀察色彩繽紛的海洋生物。

香蕉船與賞海豚：若幸運的話有機會看到海豚躍出海面。

海上鞦韆：關島最新打卡景點，在碧海藍天下盪鞦韆，拍出夢幻美照。

▲海上鞦韆是關島近年最夯的拍照打卡點。

▲關島四季如夏，從寒流來襲的台灣飛到關島，馬上潛入水中一秒返夏。

▲行程包含炸豬排午餐，頗具日本風味，蠻好吃。

2. 必逛購物新地標：唐吉訶德（Village of Donki

2024425日才開幕的唐吉訶德關島店，讓關島的購物選擇更加豐富，不僅是全球最大的唐吉訶德，還提供24小時營業，讓遊客隨時都能盡情血拼！

亮點特色：

24小時營業：全天候都可血拼，就算是搭乘夜航班抵達，或是想找深夜購物去處，這裡都是好選擇。

絕佳地理位置：距離關島國際機場僅5分鐘車程，離杜夢灣主要飯店區也不遠，並提供付費接駁巴士（來回10美金），方便往返購物。

日本特色商品齊全：從北海道、京都到沖繩的主題區，一秒讓你彷彿置身日本，不用飛日本也能買好買滿。

關島限定商品：販售多款關島限定商品，來這裡可尋找獨特紀念品。

美食與商店進駐：除了豐富的購物選擇，這裡還有「DAISO大創百貨」和「松本清」，以及眾多美食選擇，讓購物之旅更具樂趣。

值得期待的是，今 3月唐吉訶德將再度升級改裝，引進更多商品，讓遊客一次買齊關島特色好物！

▲外觀以關島拉提石融入建築風格。

▲在這可一站購足日本各地好物。

▲別處沒有的關島店限定商品。

▲連日前造訪沖繩所購買的辣油也有販售。

3. 必看娛樂表演：KÅRERA

這次在關島看了幾場表演，其中最讓我驚艷的是沙堡劇院（SandCastle）演出的「KÅRERA」！KÅRERA在查莫洛語中代表「旅行」，這場秀講述一對旅行中的男女穿越時空、回到過去的奇幻冒險。結合華麗的舞蹈、精湛的空中雜技、高超的火舞演出，以及視覺特效，同時多了幽默，讓整場演出充滿趣味與驚喜，是一場欣賞後會感到無比歡悅的秀。

表演亮點：

世界級雜技與舞蹈：演員們展現高超的技巧，結合視覺震撼與娛樂效果。

沉浸式視覺體驗：舞台運用了最新螢幕技術，打造出令人驚嘆的特效與光影變化。

觀眾互動：充滿趣味與驚喜的觀眾參與橋段，讓現場氣氛更加熱烈。

▲表演者不管肢體或表情都很專業。

▲近距離欣賞充滿力與美的演出，大呼過癮。

▲道具配合燈光，多彩鮮豔，滿足感官享受。

▲令人血脈賁張的火舞表演，將觀眾情緒帶往另一波高潮。

▲表演者不時會與觀眾互動，是這場演出的一大亮點。

▲雖知表演者深具舞蹈及特技底子，坐在台下仍讓人為其捏把冷汗。

/ Info. /

比基尼島（Bikini Island Club）
官網臉書

唐吉訶德（Village of Donki）
營業時間：24小時｜地址：120, Route 10A Tamuning, Guam 96913, USA

KÅRERA 秀
官網臉書

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 關島, 旅遊

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